《缸邊隨筆－石鏡泉》股市哪裏走？

《缸邊隨筆》「突」朗普突然中招，股市哪裏走？第一個反應是跌。



「突」朗普是於１０月中招，但在９月１８日已有推文，提出「突」朗普會有個１０月驚奇

（Ｏｃｔｏｂｅｒ Ｓｕｒｐｒｉｓｅ），他中招（網上傳言，未知是否假新聞）！



之後將如何？網上有這估：



如無意外Ｔｒｕｍｐ已篤定當選劇本如下：



１﹒他未來三個星期將會努力地帶病隔離繼續堅持履行總統職務；



２﹒由於確診，剩餘的兩場辯論取消，他不愁會再受到無可辯駁的攻擊，亦不會再有失言失

分嘅機會；



３﹒民意支持度大幅上升，因民眾認為總統有美國英雄嘅艱苦奮鬥精神；



４﹒由於確診，只會集中抗疫及工作，對所有負面新聞及指控毋須回應；



５﹒今後三個星期所有傳媒都會每日報道佢抗疫嘅進度，無人會再理會拜登；



６﹒在投票日前數天，正式公布戰勝疫症，全面復元，隨即進行多場分享會，宣傳佢係靠美

國精神戰勝病魔，絕對值得民眾支持多做４年；



７﹒至於拜登？未來佢做乜講乜都無人理會，有咩攻擊Ｔｒｕｍｐ嘅大計都只會失分，因為

畀選民畀印象係落井下石及冷血。



總的來說，此絕招一出，天下無敵，拜登實際上已經玩完。



有講，這與陳水扁「中槍」事件，異曲同工，不過這次是「中招」。



特朗普當選之後，世界會如何？有一事，他可能估不到，但亦可能估到，但在選前不會講，

或處理，因為美儲局已為市場打了預防針：通脹臨。



（１）美國糧食不足！



不是講笑，因為不少食品加工廠、屠場，因為新冠肺炎而停工，再加上部分美國人搶購，故

某些貨品的供應鏈斷。



（２）澳洲在今年聖誕可能無米賣！



澳洲的ＳｕｎＲｉｃｅ總裁Ｒｏｂ Ｇｏｒｄｏｎ對Ｔｅｌｅｇｒａｐｈ表示，澳洲會無晒

本土米，要靠從越南入口才可。澳洲是農產國，但貨架上也是空空如也。ＳｕｎＲｉｃｅ是澳洲

最大米供應商，今年收成暫只得５﹒４萬噸，以前會收８０萬噸，近年乾旱，使收成自２０１７

年以來米產量減少近９０％。



（３）美國天然氣價會漲，因為今周起有個超強寒流襲擊美國東岸，氣溫會較平常平均溫度

跌８至１５度。以往在這些月份，美天然氣價會稍跌，但今年的天然氣期貨價則大幅抽升。



由於疫情影響，有些物價是大跌的，如機票、酒店房費、在外餐費，但有些則升了，單車、

在家煮食費。



為甚麼單車升價了？美國單車主要來自中國，疫情使供應受阻而價升，關稅則使貨價上升。

兩者疊加，市場價便升了。事實上，美國的通脹率近月已在上升中，貿戰不停，中貨輸美日少，

美貨價升是必然之象。



股市怎走？



中順證券謝榮輝認為恆指已跌穿了個三角及頸線，短線有反彈，但之後會再跌，下望

２２１００，以至２１５００或以下。筆者周前在「午市閒談」中指出，恆指可以回見２３１以

至２１３，各位投資者宜小心。《資深投資者 石鏡泉》



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