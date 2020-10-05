《日入而息》ｉＢｏｎｄ出爐保證息率２厘，港交所優化開市前時段

《今天重點》﹡ｉＢｏｎｄ發行額最多１５０億，息率不少於２厘；適度提高息率維持吸引

力，料認購反應積極；金管局指ｉＢｏｎｄ集資所得不會用於政府日常開支

﹡港交所指優化開市前時段於１９日實施，產品首掛設１５％價格限制

﹡特首接納推薦，任命賀知義為終審法院非常任法官

﹡管浩鳴稱律師需幾天處理安排，台內政部稱無收到通知

﹡本港新增１１宗確診個案，４宗本地感染一宗病源不明



《即日市況》﹡港股大幅高開後回穩，收升３０８點報２３７６７，成交９２６億元



《美元匯價》﹡美匯短線回落，後市料仍反覆；歐元最新報１﹒１７５２╱５３，日圓最新

報１０５﹒６４╱６６



《公司業績》﹡德泰新能源（００５５９）年度虧損擴大至１﹒６４億元，不派息

﹡伯明翰體育（０２３０９）去年虧損收窄至逾２億元，不派息

﹡華建控股（００４７９）全年虧損收窄至近３９０８萬元

﹡中國全通（００６３３）半年虧損收窄至２﹒０８億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡據報螞蟻集團尋求中港兩地同日定價及掛牌

﹡工會表示國泰航空（００２９３）今日不會裁員，下午將與管理層會面；與

管理層會面無大進展，下星期再開會

﹡中梁（０２７７２）九個月合約銷售１１４７億元人民幣，升逾１４％

﹡中滔環保（０１３６３）向土地開發中心交出廣州物業獲補償１４億元

﹡友成（０００９６）附屬３１００萬元人民幣收購吉林長春工業地建新廠

﹡世紀娛樂國際（００９５９）柬埔寨賭場遷往新地點營運

﹡全民（０８１７０）年度ＥＢＩＴＤＡ報８２００萬元超過主席保證

﹡百濟神州（０６１６０）斥１﹒９５億元人民幣悉數增持生物藥業附屬

﹡亞洲雜貨（０８４１３）終止收購卡替生物技術公司

﹡長安仁恆科（０８１３９）獲中證監批准內資股轉Ｈ股全流通

﹡建發國際（０１９０８）首９個月銷售額按年增長約８０﹒９％

﹡萬科香港表示大埔馬窩路住宅項目將建逾千伙

﹡黃河實業（００３１８）擬收購一間軟件公司

﹡當代置業（０１１０７）終止入股江蘇連雲港商住項目

﹡遠大中國（０２７８９）瀋陽遠大４０００萬元人民幣購自動化及智能倉儲

設備及技術服務

﹡遠大住工（０２１６３）Ａ股發行申請獲深交所受理

﹡遠航港口發展（０８５０２）附屬合資經營位安徽池州港口碼頭

﹡佳民集團（０８５１９）配售獲超購，引入大正資本作為策略投資者

﹡阿里巴巴（０９９８８）將購入免稅零售商Ｄｕｆｒｙ不逾１０％股份

﹡綠城管理（０９９７９）９月代建項目合同銷售額錄６８億元人民幣

﹡當代置業（０１１０７）９月合約銷售額按年升４６％

﹡景瑞控股（０１８６２）９月合約銷售額按年升３１％

﹡力高集團（０１６２２）首九個月合約銷售額按年升３４％

﹡陳志成辭任大快活（０００５２）非執董及顧問

﹡新城悅服務（０１７５５）執行董事戚小明購２０萬股公司股份，總代價約

３８３萬

﹡大新銀行（０２３５６）冀今年稅貸業務錄雙位數字增長

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰購入２６﹒８萬股公司普通股

﹡中銀香港（０２３８８）新增手機銀行認購ｉ－Ｂｏｎｄ服務

﹡大發地產（０６１１１）首９個月累計合同銷售額按年升５９％至２０１億

元人民幣

﹡澳能建設（０１１８３）中標高壓變電站建設工程合同，涉３２２７萬澳門

元

﹡旭通控股（０１８２６）擬出售樓宇諮詢業務，代價為８５０萬



《國企紅籌》﹡華晨汽車（０１１１４）控股股東內部轉讓逾三成股權至遼寧鑫瑞

﹡洛陽鉬業（０３９９３）擬用不高於４﹒５億元人民幣回購Ａ股用於實施股

權激勵計劃



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）購回本金總額２０１０萬美元票據

﹡三寶科技（０１７０８）設立創業投資基金，出資２５００萬元人民幣

﹡花樣年控股（０１７７７）９月銷售額按年升１１０％至約５３億元人民幣

﹡碧桂園（０２００７）９月權益合同銷售額按年增加２５﹒３％

﹡中國奧園（０３８８３）９月物業合同銷售額按年升１４％



《中國要聞》﹡前三季三成房企目標完成率不足６５％，顯著低於去年

﹡深圳上月新樓成交環比增１７％，惟二手大跌２４％

﹡十月首４天逾４億人次國內遊，旅遊收入３１２０億元

﹡內地國慶假期首四天道路預計客運量按年跌３０﹒７％

﹡交通部表示全國道路昨發送旅客４６００萬人次按日微跌

﹡恆天然以５﹒５５億新元出售中國牧場

﹡高德地圖錯誤導航多年，四川著名景區建議自駕遊勿用

﹡內地打擊「假出口」等騙稅行為，暫涉資２５２４億元

﹡中央巡視組專員董宏落馬受查，曾是王岐山愛將

﹡英國政府報告：華為未能有效解決產品安全風險

﹡傳ＳＯＮＹ及記憶體製造商鎧俠向華府申請向華為供貨

﹡９月電商物流指數為１１０﹒４點，續創年初以來新高

﹡中物聯表示９月中國大宗商品指數連續四個月下跌

﹡人行建逆周期資本緩衝機制，初始設為０不增管理要求

﹡離島免稅新政實施三月成交增逾兩倍，化妝品最熱銷

﹡首八月內地保險資管機構註冊產品規模超３９００億元

﹡中核集團田灣核電６號機組冷態功能試驗成功

﹡廣州海關出台１２８條落實「穩外貿穩外資」細化措施

﹡小鵬汽車９月交付量按年大增１﹒４５倍

﹡１０月４日全國鐵路發送旅客人次按年跌１１﹒５％

﹡國務院同意在新疆霍爾果斯成立綜合保稅區

﹡國慶長假前三天內地購物中心總客流數達３億人次



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，台積電拿下英特爾３納米訂單

﹡台灣稱大陸軍機中秋長假期間三次進入防空識別區



《其他消息》﹡據報政府續推「明日大嶼」，最快２０２７年開始填海

﹡調查指逾六成受訪劏房戶稱「Ｎ無津貼」不足負擔租金

﹡胡定旭稱正與港府商討合作推行健康碼

﹡湯家驊稱國安法之下市民仍享基本法保障的權利和自由；賀知義接受推薦證

明香港司法獨立受國際尊重

﹡台方表示陳同佳投案須透過官方聯繫才有實際意義

﹡涂謹申稱情況特殊，促請港府向台方提交證據

﹡陳同佳稱本月赴台自首，台灣律師今與法律部門見面

﹡蘇貞昌稱不容許殺人犯自由來去，冀港台政府好好溝通

﹡特首接納推薦，任命賀知義為終審法院非常任法官

﹡金管局下月１６日發行ｉＢｏｎｄ，息率不少於２厘；適度提高息率維持吸

引力，料認購反應積極

﹡管浩鳴稱律師需幾天處理安排，台內政部稱無收到通知

﹡香港與格魯吉亞簽訂稅務協定，避免雙重課稅

﹡中原表示十大屋苑４天長假錄３６宗成交

﹡經絡表示９月現樓按揭創近一年新高，中銀香港蟬聯冠軍

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ將推本地首張自訂號碼Ｖｉｓａ卡

﹡澳門黃金周首三日內地旅客按年大跌８６％

﹡民航工會李永富稱未確實國泰裁員，數百從業員已轉職保安

﹡恆指公司將於下月１３日公布季檢結果

﹡按證公司表示外匯基金提供的備用循環信貸額增至８００億元；按證公司上

半年盈轉虧蝕１﹒９７億元，按揭保險新取用貸款大增

﹡微信支付表示國慶首三天酒店交易較五一增逾七成，餐飲升３０％以上

﹡ＡＸＡ安盛推「紅粉醫療保障」，為女性提供定期婦科體檢等保障

﹡ＢｅｎｅＰａｎｄａ員工福利平台推手機Ａｐｐ

﹡第一太平戴維斯表示本港第三季末零售市場有復甦跡象

﹡立橋人壽表示首間財富管理中心正式開幕及投入服務

﹡花旗銀行提供ｉＢｏｎｄ公開認購服務，收費全免



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診個案，４宗本地感染一宗病源不明

﹡全球確診病例突破３５００萬宗，歐洲疫情未見改善

﹡近３８０對準新人聯署要求政府放寬婚禮人數限制

﹡許樹昌憂第四波疫情飆升，料最快第二季才有疫苗到港

（ｚｚ）

