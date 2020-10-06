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即市新聞

06/10/2020 07:50

《油金掠影》特朗普出院油價揚逾５％，憧憬刺激措施金價近兩周高

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普稱他於周一（５日）晚間出院返回白宮，加上挪
威六個海上油氣田因工人罷工而關閉，油價隔晚上漲逾５％。布油期貨升５﹒１％，每桶收報４
１﹒２９元（美元﹒下同）；美油期貨則漲５﹒９％，每桶收報３９﹒２２元。
　　值得留意的是，市場憧憬華府出台經濟刺激措施，因美國眾議院議長佩洛希和財政部長努欽
於周一進行電話通話，並料於周二再次交談，帶動油價揚升。而有關挪威油氣田工人罷工問題，
據挪威石油和天然氣聯合會指，罷工或致挪威油產能下降規模略高於每日３３萬桶，或約８％的
總產出。

＊金價曾觸近兩周高位＊

　　由於市場憧憬刺激措施，加上美元偏軟，金價隔晚走上近１％，美國黃金期貨收漲０﹒７％
至每盎司１９２０﹒１元；而現貨金曾漲０﹒７％報每盎司１９１２﹒８元，並曾觸近兩周高位
至每盎司１９１８﹒３６元。而現時金價則微跌０﹒０４％至每盎司１９１２﹒７１元。
　　值得留意的是，特朗普感染肺炎增加美國總統大選局勢的不確定性，雖然消息指特朗普將於
周一出院，惟專家警告其病情或很嚴重。而市場亦關注周三聯儲局公布的９月議息會議記錄。
　　而在其他貴金屬中，白銀曾漲２﹒４％至每盎司２４﹒２７元，現時則跌０﹒１４％至每盎
司２４﹒３４元；而鈀金曾漲２﹒５％至每盎司２３６６元，現時則微升０﹒０７％至２３６７
﹒５元。（ｊｃ）

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