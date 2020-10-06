《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶押後發動攻勢？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％％和

３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。昨天（５日）港股裂口高開，但走勢立即轉為反覆偏淡。不

過，自上月２５日低位２３１１４起計，走勢屬於反覆向好，代表反彈浪尚未完結，最低限度未

獲確認。日線圖保歷加通道中軸呈現不輕的即市阻力，且在下移中，不利市況繼續反彈。圖表形

勢現屬偏淡，但因ＳＴＣ的％Ｋ成功升回了％Ｄ之上企穩，港股短期局勢確實得到改善。

每個月最後一個交易日開始，筆者都會密切留意期貨大戶於完成部署後的舉動。按早前市況

變化推測，本月港股整體大市呈現向淡的走勢的機會不弱；然而，看過首兩個交易日大市的表現

後，筆者已有心理準備，淡友大戶會將發動攻勢的時間押後。事實上，現時市場內充滿不明朗因

素，令反覆上落，好淡難分的市況較容易出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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