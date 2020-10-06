《缸邊隨筆－石鏡泉》中芯（００９８１）後向

《缸邊隨筆》美國制裁中芯國際（００９８１）的指令終於下達予中芯國際的物料供應商了

，此即今後美國將決定了中芯國際的盈虧，但決定不了中芯國際的生死。怎說？



中央政府一定撐中芯國際的，不會讓中國最大的芯片工廠垮下，但中央保證不了中芯國際的

盈利。



２０１８年貿戰初啟，筆者就謂這不是打錢，是打國運。有這看法是因為１９９０年蘇聯解

體、東歐變天，已明示了美國要一霸天下之心。北京怎不看在眼裏？到１９９５年左右，國內已

有一大批分析蘇聯解體的書╱研究，大部分的結論是：中國要開放，以壯經濟。亦確自哪些年代

開始，中國的製造業產業鏈就豐壯起來，於２０１０年超越美國，成全球第一，美國亦開始戒心

，要打壓中國。



奧巴馬啟動重回亞洲，其意在重新圍堵中國。特朗普上任後，組織了個智囊團要對付中國，

殺入中興（００７６３），斷供華為都已經做了，為甚麼就會放生中芯國際？



美國眾議院在過去一周先後公布了兩份分別由共和黨和民主黨主導針對中國的研究報告。



美國共和黨主導的中國工作小組發表報告要全盤面對中國的威脅，提出百多項政策建議。美

國民主黨主導的報告，則針對美國政府的情報機關，要大力改革，要培訓更多中國分析人員，加

強對中國的情報分析，應對中國的「軟威脅」。以上資料見諸今年１０月２日ＢＢＣ中文新聞，

不是任何傳聞或老作。以上跟中芯國際有何關係？



美國是於１９５０年代起，發展半導體業，香港則於１９７０年代時，勘半導體產品如收音

機等，物料來自德州儀器和國家半導體等。那時台灣、中國在半導體業是一片空白。



８０年代，中國與南韓一齊起步發展半導體業。因為中國貪官、騙徒橫行，拿了國家幾個億

，去製造出個「龍芯」，但被揭發是拿了摩托羅拉的芯片，磨去其ｍａｒｋｉｎｇ，打上「龍芯

」字樣，此案牽連廣。一些疑涉事「紅二代」及犯案主角卻奇蹟地未被深究，但就自該事件之後

，就再無人敢再提中國做芯，半導體業亦只由些「有心人」艱苦經營，中國的半導體業及芯片業

便從此「與世隔絕」，落後２０多年！



自「龍芯」事件後，國內就有了「做不如買」的論調。因為一提做，就會被先打上騙子一板

。直到美國打壓中興、華為、中芯，再無人堅持「做不如買」。因為人家不會賣給你，那些以為

美國會放生中興、華為、中芯的人，請看上文所引述的１０月２日ＢＢＣ中文新聞再說。



＊中國芯片業沒有好團隊＊



結果就是中央擲１﹒４萬億出來支持發展中國的半導體業，但長路漫漫，可能會慘烈過打上

甘嶺。這主要是美國已在以硅為基礎材料的半導體業早行了７０年，有不少工藝，技術專利，中

國在這個硅材料上走，將永遠落後，要另闢蹊徑。



中芯國際創始人張汝京（現已離開了中芯），在今年８月５日有報道他談到了發展現今第三

代半導體所要用力之所在。



到了第三代，更好的化合物材料出現了，包括碳化硅、氮化錠、氮化鋁等等。碳化硅在高電

壓、大功率等領域有著特別的優勢；氮化錠的轉換頻率可以很高，所以常被用在高頻功放器件領

域；氮化鋁用於特殊領域，民用會涉及得比較少。但第三代半導體有一個特點，它不是摩爾定律

，是後摩爾定律，它的線寬都不是很小的，設備也不是特別的貴，但是它的材料不容易做，設計

上要有優勢。它投資也不是很大。



所以如果出現了，第一、有沒有市場？有；有沒有人願意投？可能有些人願意，因為不是很

大的投資，回報率看起來也都不錯；政府支持嗎？政府支持；有沒有好的團隊？這個是一個大問

題；人才夠嗎？這是一個問題，真正有經驗的人在我們國內是不夠的。



對中芯，我曾對它忠心，也曾對他不忠心（發展路向不對時），今時我手無中芯，但心有中

芯，看它怎應對美國這次制裁。



關於中芯，筆者之前有兩文，８月５日的《中芯賣白粥》和８月１０日的《說中芯》。由於

我心中有「中芯」，寫此文時，難免有些感觸，與「芯」共勉。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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