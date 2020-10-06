【科技股翻炒】資金重新流入板塊，黃偉康：舜宇京東阿里仍有力升

《經濟通通訊社記者吳藹林６日報道》恆生科技指數已連升三日累漲逾４﹒９％，跑贏恆指

（升２﹒９％）不少，同時美股納指經歷一輪回吐亦有反彈跡象。分析指科指升浪持續，或上試

９月初高位７９０９點，舜宇光學（０２３８２）、京東（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８

８）仍有向上空間。



＊納指再展新升浪，科指望試７９０９＊



安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，近期美股納指轉勢向上，是出於歐美

疫情反彈，早前市場因憧憬經濟復甦而轉向買入傳統類別股份的資金，重新流入科技股；加上市

場原先預期聯儲局放水速度會減慢，而９月聯儲局的取態卻並非如此，因此會有資金流入股市。

他認為，現時是納指短線新升浪的開始，料持續至１１月初，而科指在市場資金活躍下，有機會

上試７９０９點頂位。



＊美退市風險不高，京東上望３３０元＊



手機設備和電商股是熱炒板塊，黃偉康看好舜宇光學，指其股價仍在低位，預期蘋果新ｉＰ

ｈｏｎｅ推出後市場反應不會差，故連帶起手機設備板塊上升。他認舜宇可先望５０天線，即１

２８﹒２元。電商股方面，他認為京東可受惠分拆京東健康在港上市消息帶動，雖有擔憂會否被

迫從美股退市，但他預期相關風險不高，股價上望３３０元。阿里巴巴方面，相信螞蟻集團上市

消息已反映在其股價，上望３００元關口。

