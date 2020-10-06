【螞蟻上市】傳螞蟻集團獲新加坡投資公司斥逾十億美元認購股份

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述市場消息人士指出，新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）計

劃動用逾１０億美元（約７７﹒５億港元）投資滬港兩地上市的螞蟻集團。另外，據報全國社會

保障基金亦計劃認購螞蟻集團股份。

上月外電引述市場消息指出，螞蟻集團有意將兩地上市集資額目標由３００億美元，提高至

３５０億美元，以反映其估值由２２５０億美元提高到２５００億美元。（ｅｃ）

