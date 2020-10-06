【中概焦點】傳嗶哩嗶哩委任大摩等投行安排在港第二上市

《經濟通通訊社６日專訊》據ＩＦＲ引述知情人士報道指，騰訊（００７００）及阿里巴巴
（０９９８８）持股的中國視頻網站嗶哩嗶哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）已委任摩根士丹利、高盛、
摩根大通、瑞銀安排明年在港第二上市，集資最少１０億美元。（ａｌ）
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《京城近觀》國慶過出「年味」
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