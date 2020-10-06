【全球放水】澳洲央行維持利率在歷史低位０﹒２５％不變，符預期

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行今日決定維持隔夜拆款利率在歷史低位０﹒２５％不變
，符合市場預期，並暗示將進一步放鬆貨幣政策支持經濟。
澳洲央行總裁洛威在宣布會後聲明時表示，鑒於經濟前景和高失業的可能性，未來都將需要
財政和貨幣政策的支持，強調解決高失業率是優先任務。
另外澳洲政府將於今日晚間公布預算案，預計預算案將增加支出，支持就業和經濟增長。（
ａｌ）
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