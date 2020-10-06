港股高開１２７點報２３８９５，科指漲６２點

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政

刺激方案，美股三大指數向上，亞洲股市今早同樣造好，日經高走６９點，首爾指數升１１點，

Ａ股今日仍是假期休市，港股則高開１２７點。特朗普將出院的消息及挪威油氣田因工人罷工而

關閉，刺激油價上升。油價反彈，三桶油全線上升，中海油（００８８３）升１﹒６３％，報７

﹒４８元。美元指數下跌，金價上升，現貨金重上１９００美元，招金（０１８１８）升３﹒４

２％，山東金（０１７８７）升１﹒１６％。恆生指數開報２３８９５，升１２７點或升０﹒５

４％，主板成交２５﹒１４億元。國企指數報９５１４，升６６點或升０﹒７１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３２％，報３１﹒１元；港交所（００３８８）升

０﹒８２％，報３６９元；騰訊（００７００）升０﹒４８％，報５２７﹒５元；友邦（０１２

９９）升０﹒３２％，報７８﹒９５元；中移動（００９４１）升０﹒２％，報４９﹒６元；建

行（００９３９）升１％，報５﹒０３元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） １１９﹒２０元 升３﹒２０％

中海油 （００８８３） ７﹒４８元 升１﹒６３％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒２５元 升１﹒５６％

藥明生物（０２２６９） １９７﹒００元 升１﹒５５％

中信股份（００２６７） ５﹒６７元 升１﹒２５％

小米集團（０１８１０） ２１﹒０５元 升１﹒２０％

石藥集團（０１０９３） １５﹒２０元 升１﹒２０％

華潤置地（０１１０９） ３５﹒１０元 升１﹒１５％

中國平安（０２３１８） ８１﹒００元 升１﹒１２％

申洲國際（０２３１３） １３５﹒８０元 升１﹒１２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大升幅股分表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學 （０２３８２） １１９﹒２０元 升３﹒２０％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８２﹒００元 升２﹒５０％

金蝶國際 （００２６８） ２１﹒１５元 升２﹒１７％

華虹半導體 （０１３４７） ２８﹒２５元 升１﹒８０％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒６０元 升１﹒６７％

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒５２元 升１﹒６７％

瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒２５元 升１﹒５６％

貓眼娛樂 （０１８９６） １３﹒４８元 升１﹒３５％

中興通訊 （００７６３） １８﹒１０元 升１﹒２３％

小米集團 （０１８１０） ２１﹒０５元 升１﹒２０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

