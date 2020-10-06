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即市新聞

06/10/2020 17:04

《盤後部署》中美關係差港股難突破料２３７００╱２４２００上落

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普出院，加上市場憧憬華府達成新一輪財政刺激方
案，刺激隔晚美股急升，帶動港股今早高開１２７點報２３８９５點後，升幅曾收窄見
２３８４２點全日低位；其後大市再揚升，一度重上二萬四關見２４００５點全日高位，惟未能
穩守關口１，最終收報２３９８０點，升２１２點或升０﹒９０％；國企指數報９５３６點，升
８８點或升０﹒９４％；恆生科技指數則報７３３６點，升２４４點或升３﹒４４％。主板成交
８６８﹒１１億元減約６﹒２％。
　　Ａ股今日亦繼續休市。
　　重磅股則齊揚，當中由港交所（００３８８）領升２﹒４６％，報３７５元；騰訊
（００７００）走上０﹒４８％，報５２７﹒５元；中移動（００９４１）微彈０﹒３％，報
４９﹒６５元；匯控（００００５）升０﹒１６％，報３１﹒０５元；友邦（０１２９９）升
０﹒１９％，報７８﹒８５元。

＊國際貨幣基金組織呼籲富裕國家加強公共投資＊

　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周一（５日）呼籲富有國家的政府應加強公共投資，以助全球
社會從新冠疫情的打擊中經濟復甦，其認為將公共投資增加ＧＤＰ的１％，將能夠直接創造
７００萬個就業機會，亦可加強大眾對經濟復甦的信心。
　　芝加哥聯儲行長埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅｖａｎｓ）表示，通脹率要超越２％的美聯儲
目標水平或需再等待數年。他預計通脹率將緩慢上升，而至２０２３年則可達２％，隨後數年或
能微超越２％。而上月美國失業率數據降至７﹒９％，埃文斯則預計失業率將要待２０２３年才
可以回落到４％的水平。
　　
＊黃金周炒作因素尾聲，港股仍有力再試二萬四關＊

　　內地國慶黃金周將於明天（７日）完結，港股自９月３０日起錄得反彈，今日升勢較上日明
顯收窄，反映出市場仍然觀望。參考黃金周概念的內需消費股表現，今日未有大幅炒作，因此可
預視黃金周利好算是接近尾聲。港股今日重上二萬四關未能守穩，仍受制於２０天線（約
２４０６４點），幸好特朗普感染肺炎後迅速出院，有關不明因素稍為淡化，美股料續向好，或
支持港股再試二萬四關。然而，由於中美關係欠佳，恆指難望大幅向上突破，預期本星期餘下日
子維持２３７００至２４２００點上落。（ｊｃ）

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