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06/10/2020 18:10

《台股攻略－馮偉明》亞股造好，台股站上１２７００點之上

　　《台股攻略》美國總統特朗普染疫後神速康復，刺激亞洲股市今日（６日）表現強勁。台股
今日開高走高，加權指數收１２７０４點，升１５５點，成交金額升至新台幣１６３５億元。
　　主要電子權值股今日表現各異。台積電重拾升勢，收新台幣４３９﹒５０元，升新台幣７元
。大立光因受華為禁令影響，９月盈利表現不乎預期，收新台幣３２２０元，跌新台幣７５元。
鴻海股價繼續在前收市價附近徘徊，收新台幣７７﹒８０元，升新台幣０﹒１０元。ＩＣ設計股
持續受到資金入市追捧，聯發科收新台幣６１５元，升新台幣４元。矽力─ＫＹ獲買盤支持，兩
度升至停板，收新台幣２０６０元，升新台幣１８５元，股價創歷史新高。信驊及譜瑞─ＫＹ股
價升幅達３％至５％，而祥碩則下跌２﹒６５％收市。風電股今日成大市焦點，上緯投控升至新
台幣１５８元漲停板價收市，而世紀鋼及茂迪亦表現不俗，股價升超過６％收市。
　　台股今日雖然在美股帶動及台幣升值下走強，但中美關係、美國總統大選及新冠肺炎疫情仍
會為大市帶來不確定性，投資者應留意。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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