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即市新聞

06/10/2020 10:35

《窩輪豪情－梁業豪》仍只處於反彈階段

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科
技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
騰訊（００７００）、中國恆大（０３３３３）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選平安好醫生（０１８３３）、網易（０９９９９）與工商銀行（０１３９８）。
　　今天（６日）港股略為高開後，立即遇到阻力。不過，恆指期貨好友成功將即市防線上移至
２３７８８，吸引更多投資者入市追價買貨。小時圖形勢現屬全面向好，淡友處於下風。於現階
段，大家應留意成交量變化是否配合升勢；大市如是，個別股票亦如是。此外，從大市與個別股
票的大戶淨主動買沽比率的水平，我們亦可看得出大戶買家於反彈浪中入市的積極性。於日線圖
上，近日價位的升幅與早前累積的跌幅相比並不算大，港股應仍只處於反彈階段，後市再跌的威
脅尚未解除。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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