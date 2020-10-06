《談國論企－黎偉成》香港須定長策緊隨國家齊步發展

《談國論企》廣為中外關注的中共１９屆五中全會所審議的「十四五」規劃，會納入香港和

澳門特別行政區和提出要求，故香港特區政府必須就此制定五年甚或遠至２０３５年的中長期規

劃和相關政策，使香港更融入及背靠祖國和面向世界，發揮「引進來」、「走出來」重要作用，

行穩致遠，發揮國際大都會的應有積極作用。



＊須建香港國民教育局育民愛國愛港＊



建議香港特區政府要以長遠的觀點和策略，制定《香港特別行政區五年規劃（２０２１至

２０２５）年》（可簡稱為《港區五年規劃》．下同），重點有（甲）在政治方面，要制定長遠

的愛國愛港全民教育規劃、政策和相關工作指標。我建議要建立新的「香港國民教育局」，統籌

宣傳和教育港人愛國愛港的長期政策和機制，並與中央駐港國安部門聯合舉辦各種各樣的活動，

特別是教師、公務員和各級議員的推介活動和課程，當然包括違法者服刑期的教育。



此因（二）香港的主權回歸至今一直缺乏愛國愛港教育，尤其是過去一年多爆發的黑暴「顏

色革命」，無疑由外國及境外勢力策劃、安排和挑動，但重要的是香港存在異常重大空子讓人有

機可乘，因：香港特區政府從來不大重視甚至忽略愛國愛港教育，更在年前取消國民教育中心，

港人對祖國缺乏正確認識，甚至被別有用心的人從教育體系和媒體歪曲、誤導，遂潛然默化地產

生抗拒國家之念，乃自然而然之事。



正正因為港府在教育失敗和被別有用心者「佔領」人心，故要把癲倒了的問題要重新癲倒過

來，就要對症下藥的從‘教育’問題上狠下功夫，《港區五年規劃》做法有須（ｉ）重新設立國

民教育中心，和（ｉｉ）強制性開設國民教育課目，並由教育局問責地制定內容，成為必修課，

授課教師要問責。



同樣重要的是（三）要嚴格端正香港特區政府包括公務員、各級議會議員的建制，要確確切

切的效忠和支持中華人民共和國香港特別行政區，和《基本法》，當然完完全全不可以違反《港

區國安法》，由是（１）不僅新入職的公務員要宣誓效忠，而現公務員亦須（２）在合約屆滿和

簽新約及（３）升遷，都要簽新約。



當然包括各級議會議員，尤其是立法會的延任未來一年的議員，議員可以提出不同意見，甚

至反對，問題是作出無理據的惡毒攻擊，需要負法律責任。



在２０２０年７月１日宣布和即日實施的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法

》，明確提出：香港特別行政區居民在參選或者就任公職時‘應當依法簽署文件確認或者宣誓擁

護中華人民共和國香港特別行政區基本法’條款，表面與往去的要求相若，但《基本法》的附件

三加入國家安全法，即簽署文件確認或宣誓者要擁護的是包括國安法在內的整體《基本法》，有

違者有可能違反誓言，甚至其行為及活動涉嫌觸犯國安法得予審判或懲罰。此例回應各級議會以

及公務員機構現時的亂港反中行為和活動。



＊香港要排除萬難建立５Ｇ智慧型新都會＊



只要政治局面逐步受到控制，港府（乙）便可以因應國家的「十四五」規劃，更為放手、全

面的作出相應的政策和相關措施的配合，使香港可以在更大程度上受惠，和發揮應有的國際大都

會作用，最重要的當然是要（Ｉ）投資和建立５Ｇ基礎建設，使香港可以確確切切地成為智能城

市。香港現時在５Ｇ的發展遠遠落後於內地，甚至連智慧型的街燈居然也成為黑暴及攬炒派的惡

意攻擊，很有需要嚴嚴正正的打擊，和決決絕絕的進行全全面面的建設，否則便難以融入和趕上

國家的高度科技智慧的民生建設和應用新紀元。

中國推行改革開放逾四個年代至今，經濟社會確切地納入穩中有進軌道，特別是即使受到新

冠肺炎惡疫衝擊，也能夠在疫控支持瞬見復甦，表現遠優於美歐等環球各國或地區，反而（丙）

香港主權自１９９７年回歸祖國廿多年，我之評為：社會、經濟一直每下愈況，尤其是政治、治

安局面，於最近一年多更是惡劣到難以用筆墨形容，最根本的原因乃我一直指出香港嚴重缺乏政

治行政人才劣象之說甚是，可印證於連幾位特首每年所作出的《施政報告》，十分短淺地「回答

」社會上當時的「訴求」、責難，然後有選擇性的「回應」，甚至所作措施，每多官僚式的「應

酬」，當然缺乏基本的長遠視野和政策，得過且過，是之為商人、公務員的「特徵」，「乎復何

求」？

正正因為特區政府並無長策，所衍生的惡果尤以（Ａ）香港社會上普遍擔憂的高樓價、高租

金和高地價的港英管治時的「三高」政策，得以延續至今，使新一代無法買樓置業，而租金之昂

貴，更使香港在「富裕」社會環境底下，產生「檔房」的窮者越窮的絕對不合理、不公平惡象，

是之為民憤的其中重要負面基礎。

由是（Ｂ）以美國為主的境外勢力，和由美支持底下的台灣省境外勢力的支持，香港內部的

反中亂港者肆意「攬炒」。

凡此，都需要決決絕絕的壓制，和作出認認真真的糾正，始使香港可寄以厚望。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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