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即市新聞

06/10/2020 09:25

《異動股》傳蘋果將推中國版新手機，高偉電子開彈一成六

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場氣氛轉好，納指隔晚高收１１３３２點升２５７點，當中傳
推出中國版新手機蘋果公司漲逾３％，帶動手機設備股普遍上揚。
　　高偉電子（０１４１５）現價升１５﹒９％，報４﹒３元；成交約１５１萬股，涉資６４８
萬元。該公司昨（５日）決定於今年１０月２３日名列公司股東名冊的股東，宣派及派付每股普
通股９３﹒２０６仙的特別股息。特別股息將於今年１１月５日派付。
　　舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒２％，報１１９﹒２元，暫表現最佳藍籌；瑞聲科技（
０２０１８）升１﹒５６％，報４２﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒２％，報３８
元。
　　現時，恆生指數報２３８９５，升１２７點或升０﹒５４％，主板成交２５﹒１４億元。國
企指數報９５１４，升６６點或升０﹒７１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高偉電子　（０１４１５）　　　４﹒３０元　　升１５﹒９０％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１９﹒２０元　　升　３﹒２０％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４２﹒２５元　　升　１﹒５６％
　　比亞迪電子（００２８５）　　３８﹒００元　　升　１﹒２０％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１６元　　升　０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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