《異動股》傳蘋果將推中國版新手機，高偉電子開彈一成六

《經濟通通訊社６日專訊》市場氣氛轉好，納指隔晚高收１１３３２點升２５７點，當中傳
推出中國版新手機蘋果公司漲逾３％，帶動手機設備股普遍上揚。
高偉電子（０１４１５）現價升１５﹒９％，報４﹒３元；成交約１５１萬股，涉資６４８
萬元。該公司昨（５日）決定於今年１０月２３日名列公司股東名冊的股東，宣派及派付每股普
通股９３﹒２０６仙的特別股息。特別股息將於今年１１月５日派付。
舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒２％，報１１９﹒２元，暫表現最佳藍籌；瑞聲科技（
０２０１８）升１﹒５６％，報４２﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒２％，報３８
元。
現時，恆生指數報２３８９５，升１２７點或升０﹒５４％，主板成交２５﹒１４億元。國
企指數報９５１４，升６６點或升０﹒７１％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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高偉電子 （０１４１５） ４﹒３０元 升１５﹒９０％
舜宇光學 （０２３８２） １１９﹒２０元 升 ３﹒２０％
瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒２５元 升 １﹒５６％
比亞迪電子（００２８５） ３８﹒００元 升 １﹒２０％
富智康集團（０２０３８） １﹒１６元 升 ０﹒８７％
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（ｋｓ）
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