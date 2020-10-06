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即市新聞

06/10/2020 09:42

《異動股》中芯國際（９８１）彈近半成，瑞信維持跑輸大市評級

　　《經濟通通訊社６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價升４﹒６３％，報１８﹒０８
元；成交約７１３萬股，涉資１﹒２７億元。
　　瑞信維持中芯目標價１７元，評級仍然是「跑輸大市」。
　　中芯國際周日晚發公告確認受到美國商務部的制裁，其Ｈ股股價昨天最多曾跌７﹒６％，收
市前反覆下挫，全日收報１７﹒２８港元，跌４﹒６４％。
　　現時，恆生指數報２３８８６，升１１８點或升０﹒５０％，主板成交１０１﹒１５億元。
國企指數報９５１２，升６４點或升０﹒６９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　１８﹒０８元　　　升４﹒６３％
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒８０元　　　跌２﹒４４％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　８０﹒９５元　　　升１﹒１９％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　２８﹒９５元　　　升４﹒３２％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　１３﹒８６元　　　升１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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