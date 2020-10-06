《異動股》中芯國際（９８１）彈近半成，瑞信維持跑輸大市評級

《經濟通通訊社６日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價升４﹒６３％，報１８﹒０８

元；成交約７１３萬股，涉資１﹒２７億元。

瑞信維持中芯目標價１７元，評級仍然是「跑輸大市」。

中芯國際周日晚發公告確認受到美國商務部的制裁，其Ｈ股股價昨天最多曾跌７﹒６％，收

市前反覆下挫，全日收報１７﹒２８港元，跌４﹒６４％。

現時，恆生指數報２３８８６，升１１８點或升０﹒５０％，主板成交１０１﹒１５億元。

國企指數報９５１２，升６４點或升０﹒６９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １８﹒０８元 升４﹒６３％

中電華大科技（０００８５） ０﹒８０元 跌２﹒４４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８０﹒９５元 升１﹒１９％

華虹半導體 （０１３４７） ２８﹒９５元 升４﹒３２％

上海復旦 （０１３８５） １３﹒８６元 升１﹒３２％

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（ｃａ）

