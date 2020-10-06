《午市前瞻》港股２４１００暫見阻力，待Ａ股復市借勢上衝

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普出院，以及白宮可望達成新一輪財政刺激方案，

刺激隔晚美股急升。港股今早高開１２７點報２３８９５，升幅一度收窄至７４點，低見２３８

４２；其後重拾升勢，曾升逾兩百點，高見２４００５點，惟暫受制２０天線（約２４０６３）

。最終港股半日收報２３９４６，升１７９點或升０﹒７５％，主板成交４９８﹒００億元。國

企指數報９５３４，升８６點或升０﹒９２％。恆生科技指數跑贏大市，收報７３２２點，升２

３０點或升３﹒２５％。

Ａ股繼續休市。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒３８％，報５２７元；匯控（００００５）升０﹒

１６％，報３１﹒０５元；港交所（００３８８）升１﹒６４％，報３７２元；友邦（０１２９

９）跌０﹒０６％，報７８﹒６５元；中移動（００９４１）升０﹒２％，報４９﹒６元；建行

（００９３９）升０﹒２％，報４﹒９９元。



＊科指跑贏大市，中芯急升近一成半＊



恆生科技指數承接隔晚美股納指的強勢，成分股幾近全線上揚，中芯國際（００９８１）獲

高盛維持「買入」評級，半日反彈８﹒４５％，報１８﹒７４元。上海復旦（０１３８５）Ａ股

上市申請獲上交所受理通知書，刺激股價急升１４﹒７７％，報１５﹒７元；華虹半導體（０１

３４７）升４﹒５％，報２９元；中軟國際（００３５４）升１０﹒９１％，報６﹒１元。Ｓａ

ａｓ股普遍上揚，微盟（０２０１３）升７﹒０９％，報１０﹒８８元；金軟（０３８８８）升

７﹒８２％，報４０﹒６５元；金蝶（００２６８）升３﹒８６％，報２１﹒５元。

行政長官林鄭月娥早上出席行政會議前預告，周四到期的社交距離措施需要維持多一段時間

，快餐股普跌，翠華控股（０１３１４）跌１﹒６１％，報０﹒３０５元；大快活（０００５２

）跌０﹒５５％，報１８﹒１６元；大家樂（００３４１）跌０﹒７２％，報１６﹒６２元；太

興（０６８１１）升３﹒１６％，報１﹒６３元。

地產股個別發展，恆基地產（０００１２）跌０﹒３５％，報２８﹒８５元；新世界（００

０１７）升１﹒３３％，報３８﹒０５元；港鐵（０００６６）升１﹒４５％，報３８﹒４５元

；領展（００８２３）跌１﹒６６％，報６２﹒２元。長實（０１１１３）升０﹒２６％，報３

８﹒１５元。

金價重上１９００美元大關，金礦股普遍上揚，以紫金（０２８９９）最標青，升５﹒１３

％，報５﹒１２元；山東黃金（０１７８７）升４﹒２１％，報１９﹒８元；招金礦業（０１８

１８）升３﹒０９％，報９﹒６６元；中國黃金國際（０２０９９）升２﹒７３％，報９﹒０４

元；兩倍槓桿的南方黃金（０７２９９）則升２﹒１８％，報９﹒１４５元。



＊高偉電子派特別息，飆逾２２％＊



據最新報道指，蘋果可能針對中國市場推出定制版的ｉＰｈｏｎｅ １２，這只局限在入門

版機型，或只售４４００元人民幣。手機設備股造好，舜宇光學（０２３８２）升３﹒２９％，

報１１９﹒３元；瑞聲科技（０２０１８）升５﹒４１％，報４３﹒８５元。高偉電子（０１４

１５）升２２﹒１％，報４﹒５３元；高偉電子昨日決定於１０月２３日名列公司股東名冊的股

東，宣派及派付每股普通股９３﹒２０６仙特別股息。

醫藥及生物科技股有追捧，藍籌股中生製藥（０１１７７）升３﹒０１％，報８﹒５６元；

藥明生物（０２２６９）升３﹒２％，報２００﹒２元；百濟神州（０６１６０）曾創新高，升

８﹒３％，報１８４元；信達生物（０１８０１）升６﹒４２％，報６０﹒５元；愛康醫療（０

１７８９）升４﹒４７％，報２１﹒０５元；君實生物（０１８７７）升６﹒０９％，報５１﹒

４元。

汽車股上揚，比亞迪（０１２１１）破頂高見１２６﹒６元；吉利汽車（００１７５）升６

﹒１１％，報１５﹒６２元；華晨中國（０１１１４）升３﹒７８％，報７﹒４２元；長城汽車

（０２３３３）升７﹒０５％，報１０﹒４８元。恆大汽車（００７０８）升４﹒５９％，報１

９﹒６元。據聯交所權益披露資料顯示，恆大汽車獲副董事長兼執行董事劉永灼於上周二（９月

２９日）增持８５﹒８５萬股，每股平均作價１８﹒９３８３元，涉１６２５﹒８５萬元。



＊黃偉康：Ａ股復市或帶動港股向上，下周上望２４６００點＊



受美國總統特朗普出院消息刺激，港股本月開局連升兩日。安里主席兼行政總裁黃偉康對《

經濟通通訊社》表示，恆指由近期低位２３１２４點已反彈不少，投資者開始擔憂市場承接力不

足，再加上美國總統大選選戰進入直路，未知會否有新對華政策出台，加上缺乏Ａ股提振下，恆

指早市尾盤升幅收窄，預期恆指２０天線，即２４１００點附近有一定阻力。

不過，他認為，投資者憧憬Ａ股本周五（９日）復市後帶動港股上揚，因有五中全會等消息

提振，料恆指下周可跳戰５０天及１００天線，即約２４６００點位置。（ｃａ、ｎｓ）

