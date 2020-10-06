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即市新聞

06/10/2020 15:25

《美元走勢－羅明立》歐元短線續升，阻力位於１﹒１８２０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７４　　　１０５﹒６２　　　１０５﹒６７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８００　　　１﹒１７７８　　　１﹒１７９６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００７　　　１﹒２９８１　　　１﹒３００３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５４　　　０﹒９１３７　　　０﹒９１４２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》確診新冠肺炎的美國總統特朗普已經出院，刺激美股三大指數上升。另外，美
國９月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ為５７﹒８，高於預期的５６﹒３，亦較８月份的５６﹒９為高；
同期，Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值為５４﹒６，符合市場預期。美國服務業活動持續擴張，
增加投資者對第三季經濟出現反彈的憧憬。
　　市場情緒改善，降低避險需求，美匯指數短線反復向下。技術走勢上，美匯指數好淡爭持，
短線料於區間整固。一方面，美國政府與國會仍就新一輪紓困方案達成協議，帶來不明朗因素；
另一方面，美聯儲料會長時間維持低利率水平。
　　歐元短線繼續回升，嘗試重上５０天線，初步支持位於１﹒１７６０，阻力位於
１﹒１８２０。避險需求回落有利非美貨幣，市場對英國跟歐盟的談判預期有所提高，歐元及英
鎊都向好，有望考驗上方阻力。英鎊若能上破１﹒３０５０可進一步造好。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０５﹒６５　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１８３０　　　１﹒１６３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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