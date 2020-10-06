《美元走勢－羅明立》歐元短線續升，阻力位於１﹒１８２０

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒７４ １０５﹒６２ １０５﹒６７
歐元╱美元 １﹒１８００ １﹒１７７８ １﹒１７９６
英鎊╱美元 １﹒３００７ １﹒２９８１ １﹒３００３
美元╱瑞郎 ０﹒９１５４ ０﹒９１３７ ０﹒９１４２
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》確診新冠肺炎的美國總統特朗普已經出院，刺激美股三大指數上升。另外，美
國９月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ為５７﹒８，高於預期的５６﹒３，亦較８月份的５６﹒９為高；
同期，Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值為５４﹒６，符合市場預期。美國服務業活動持續擴張，
增加投資者對第三季經濟出現反彈的憧憬。
市場情緒改善，降低避險需求，美匯指數短線反復向下。技術走勢上，美匯指數好淡爭持，
短線料於區間整固。一方面，美國政府與國會仍就新一輪紓困方案達成協議，帶來不明朗因素；
另一方面，美聯儲料會長時間維持低利率水平。
歐元短線繼續回升，嘗試重上５０天線，初步支持位於１﹒１７６０，阻力位於
１﹒１８２０。避險需求回落有利非美貨幣，市場對英國跟歐盟的談判預期有所提高，歐元及英
鎊都向好，有望考驗上方阻力。英鎊若能上破１﹒３０５０可進一步造好。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒６５ １０４﹒５０ １０６﹒００
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７７０ １﹒１８３０ １﹒１６３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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