《再戰明天》達拉斯儲行總裁柯普朗主持討論會，日本公布領先指標

《經濟通通訊社６日專訊》明早（７日），達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持討論會，日

本公布８月領先指標。



＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持

有關美國和全球經濟問題的討論。

明日，歐盟領導人舉行特別峰會討論單一市場相關問題（至１０月２日）。

明晚１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加紐約經濟俱樂部主辦的視頻對話

。同時，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯通過事先錄制的視頻在線上舉辦的第二屆紐約聯邦儲備

銀行金融科技研究會議上致歡迎辭。

６：２０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在英國金融時報主辦的一場活動上就「股東至

上的未來」發表講話。



＊日本公布８月領先指標＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布８月領先指標，料由８６﹒７升上８９。

４：３０ｐｍ，英國公布７月房價指數，年率料由３﹒４％升上３﹒６％。

１０：００ｐｍ，加拿大公布９月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。



＊安科系統派業績＊



在本港，明日，安科系統（０８３５３）公布業績。（ｈｏ）

