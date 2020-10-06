  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2020 17:33

《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局注入１１﹒６３億港元

　　《經濟通通訊社６日專訊》港元匯價再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接約１﹒５
億美元沽盤，向市場注入１１﹒６３億港元，令銀行體系總結餘於周四（８日）將增加至
２６７５﹒９３億港元。
　　港元匯價最新報７﹒７５０１兌一美元。（ｓｋ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞06/10/2020
【修例風暴】教育局：小學教師有計劃散播「港獨」訊息　處分合理
香港要聞06/10/2020
【新冠肺炎】四人限聚令等措施延續多七天　溜冰場可進行隊際運動
財經熱話06/10/2020
【科技股翻炒】資金重新流入板塊　黃偉康:舜宇京東阿里仍有力升
中國故事06/10/2020
【回流上市】中概回歸港股回A　新經濟企業成中港IPO動力
開市Good Morning06/10/2020
《開市Good Morning》熊麗萍料五中全會利好體品股
FOCUS06/10/2020
【FOCUS】侵侵出院再讚股市　華爾街轉押Blue Wave
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>