《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局注入１１﹒６３億港元

《經濟通通訊社６日專訊》港元匯價再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接約１﹒５

億美元沽盤，向市場注入１１﹒６３億港元，令銀行體系總結餘於周四（８日）將增加至

２６７５﹒９３億港元。

港元匯價最新報７﹒７５０１兌一美元。（ｓｋ）

