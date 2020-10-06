《小傳日記》侵侵出院夠迅速，魚缸跟隊向上谷！

《小傳日記》噚日先講完「Ｉ’ｌｌ ｂｅ ｂａｃｋ」嘅侵侵，由中招到出院都不過５日

，今朝香江時間六點半已經出院歸家休養，成件事夠晒戲劇性。加上孖屐憧憬白宮達成新一輪財

政策刺激方案，美股三大指數報捷。香江魚缸延續假後首日回升之勢，今日持續高走，高開

１２７點，升幅一度縮水至７４點，見２３８４２點全日低，但又見買盤入場，支撐大市再度擴

大升幅至２３７點，見２４００５點高位，可惜二萬四關得而復失。魚缸午後續於兩萬四下方爭

持，最終收報２３９８０，升２１２點或升近１巴仙，仍然受制２０日線（２４０６３點）。北

水繼續休息，主板成交８２７﹒３４億銀。國企指數報９５３６，升８８點或升近１巴仙；恆生

科技指數回勇報７３３６，升２４４點或逾３巴仙。

Ａ股繼續放大假。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跳起逾２巴仙，報３７５銀；大象（００００５）

升一格，報３１﹒０５銀；ＱＱ（００７００）跳高近半巴仙，報５２７﹒５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）走高３格，報７８﹒８５銀；神州移動（００９４１）揚唔夠半巴仙，報

４９﹒６５銀；建行（００９３９）無升跌，報４﹒９８銀。吉利汽車（００１７５）飆逾６巴

仙，報１５﹒６２銀；係全日表現最好藍戰士。



＊蘋果出新機手機佬起飛，中芯有起色晶片佬招積＊



蘋果下星期就會推出新手機，一般手機設備佬都會預先落場熱身，有傳蘋果今次仲會推出神

州版新手機，暫時唔知有咩分別，但都照升左先！瑞聲科技（０２０１８）抽升近半成，報

４３﹒５銀；舜宇光學（０２３８２）跳高逾３巴仙，報１１９﹒５銀；比亞迪電子

（００２８５）獲瑞銀大升他屐至４０銀，飆近８巴仙，報４０﹒５５銀；高偉電子

（０１４１５）宣布派特別息，大漲逾三成八，報５﹒１２銀；丘鈦科技（０１４７８）亦跟升

近７巴仙，報８﹒９５銀。

晶片佬今日強勢反彈，被花旗國制裁嘅中芯（００９８１）一掃近日頹風，急漲逾７巴仙，

報１８﹒５銀；上海復旦（０１３８５）Ａ股上市申請獲上交所受理通知書，刺激股價急漲逾一

成四，報１５﹒６６銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈近１巴仙，報８０﹒７銀；華虹半導體

（０１３４７）踢高逾３巴仙，報２８﹒６５銀。



＊防疫再延長食肆心最傷，孖屐暫回暖磚頭佬偏軟＊



今年國慶黃金周香江遊客數目急挫，加上食物及衞生局局長陳肇始宣佈，政府將大致上維持

現行社交距離措施，本地餐飲佬睇嚟都要吃西北風啦！翠華（０１３１４）滑逾３巴仙，報

０﹒３銀；大快活（０００５２）跌近１巴仙，報１８﹒１４銀；大家樂（００３４１）走低近

１巴仙，報１６﹒６２銀。不過太興（０６８１１）就漲近２巴仙，報１﹒６１銀；抗疫佬香港

電視（０１１３７）亦踢高近半成，報１１﹒４銀。

孖屐近日氣氛轉好，資金流入傳統舊經濟佬，本地磚頭佬未至於全軍覆沒，九倉置業

（０１９９７）跌近１巴仙，報３２﹒２５銀；恆基地產（０００１２）無升跌，報２８﹒９５

銀；新世界（０００１７）漲近２巴仙，報３８﹒１５銀；長實（０１１１３）升近１巴仙，報

３８﹒３銀。太古地產（０１９７２）走高近２巴仙，報２１﹒１５銀。



＊北京車展勁車仔佬齊醒，生科要報喜板塊齊齊升＊



為期十天嘅北京國際車展喺琴日閉幕，暫時成為全球舉辦的唯一Ａ級車展，車佬普遍飆高！

先有比大摩調高目標價同評級嘅長汽（０２３３３）領飛近９巴仙，報１０﹒６６銀；而天能動

力（００８１９）都跳高逾８巴仙，報１４﹒８４銀；吉利汽車（００１７５）起哄逾６巴仙，

報１５﹒６２銀；而畀副董事長兼執行董事劉永灼增持超過８５萬股嘅恆大車車（００７０８）

就叻叻抽高近６巴仙，報１９﹒８２銀；東風集團（００４８９）就跳高逾４巴仙，報４﹒９１

銀。

生科佬嘉和生物（０６９９８）聽日正式上市，喜訊帶動板塊今日普遍飛上。而百濟神州

（０６１６０）就用成近兩億銀收購百濟神州生物藥業嘅５巴仙股權，今日收市開心飛高８巴仙

，報１８３﹒５銀；而信達生物（０１８０１）就抽高近７巴仙，報６０﹒５５銀；基石藥業

（０２６１６）起哄近５巴仙，報１１﹒５銀；啟明醫療（０２５００）跳高逾５巴仙，報９０

銀；康希諾（０６１８５）跳高逾３巴仙，報１７４銀；康寧傑瑞製藥（０９９６６）起哄近１

巴仙，報１４﹒７８銀；康方生物（０９９２６）抽高逾１巴仙，報２７﹒９銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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