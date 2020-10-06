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06/10/2020 10:06

《真知灼見－溫灼培》通脹２﹒５％聯儲局也不加息？

　　《真知灼見》芝加哥聯儲局地區總裁埃文斯（Ｅｖａｎｓ）估計，美國通脹到了２０２３年
將有機會重上２％水平。不過，他認為應該讓通脹攀至２﹒５％聯儲局才出手阻止，若果過早行
動，可能會使通脹最終難於重返２％目標水平。

　　　此番話有兩重點值得留意。首先，此話與聯儲局主席鮑威爾早前的講話基本上相符合，就
是聯儲局到２０２３年底前也不計劃加息，而埃文斯只是進一步解釋聯儲局的立場及箇中原因。
其次，此話給予大家多一點資料，就是美國通脹要攀至哪一水平，聯儲局才會在貨幣政策上作收
緊行動。在此問題上聯儲局主席鮑威爾一直沒有就明，而埃文斯正給予了市場這個答案，就是２
﹒５％的通脹率。有了這個數字作為指引，加上感染新冠病毒後的美國總統特朗普人氣急升連任
機會增加，有助往後美國政府政策穩定，也解釋了為何昨晚美股道指出現顯著上升４６５點及美
元下跌的原因。

　　最後給予大家多一點背景資料。現在美國最新以消費物價指數衡量的年通脹率為１﹒３％，
至於核心年通脹率則為１﹒７％，通脹水平可說不低，有了聯儲局在２﹒５％通脹水平前也不會
在貨幣政策上插手的保證後，相信投資者將更能安心作出其投資部署。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ


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