《積金攻略－鍾偉善》強積金新產品登場，派息基金有利有弊

《積金攻略》在積金局鼓勵業界自行開發退休投資方案下，首款覆蓋退休前後的強積金產品

，近日終於登場。該款ＭＰＦ退休收益基金，擬透過每月派息，為強積金成員於退休前尋求資本

收益增長，於退休後則得到定期且穩定的收益。

事實上，配置派息基金作為退休後的保障，相信可以為退休人士提供多一個選擇。因為基金

每月派發利息，便相當於「自製長糧」，得到穩定的收入，為日常開支提供堅實的支持；若然基

金增值，更是「財息兼收」。

假設強積金成員退休時戶口累積資產為１００萬元，以上述ＭＰＦ退休收益基金的目標年度

化派息率為４厘計算，一年便可收取４萬元利息，即是平均每月３３３３元。



＊派息並非保證，可從資本提取＊



不過，值得注意的是，派息基金的資本或投資回報，以至派息金額，基金公司並不提供任何

保證；就連派息頻次，亦非擔保。換句話說，基金公司提出的「每月派息」、「息率高達某厘」

，只是目標而已，最後實行起來，未必能夠做到月月有息派，而派息金額也可能有波動，這將導

致投資者失去預算。

更重要的是，派息可從基金的資本中提取；這樣的話，每單位基金的資產淨值將即時減少，

同時用作投資增值的資本也會減少，影響未來的回報。

另外，正如上述ＭＰＦ退休收益基金，派息是分發到成員的強積金戶口，自動進行再投資；

隨著強積金受託人對成員６５歲後的提取，現時一般設有年度限制，例如每年免費提取最多４次

，因此，派息基金即使做到每月派息，成員亦未必實現到「月月出糧」的效果，希望將來有更多

靈活提款的選擇。



＊留意間斷市場風險＊



由於派息與再投資之間，無可避免會出現一段投資空檔，因而需要承受間斷市場風險－－派

息仍未用於買入基金期間，每單位基金的價格，勢必因應市場波動，出現上升或下跌，結果比起

派息日時，出現買平了或買貴了的情況。

最後，隨著派息基金的目標，是提供長期而穩定的回報，其投資組合將包涵風險較高的產品

，例如股票，以至高息債券。例如上述ＭＰＦ退休收益基金，便有約２０％至６０％間接投資於

股票及與股票相關的產品，其餘則間接投資於債券、存款及《強制性公積金計劃（一般）規例》

下准許的其他投資。

目前在新冠疫情大流行下，全球經濟沉屙不起，企業經營環境惡劣，不少股票都削減了派息

率甚至不派息，加上政治的不確定性，各地股市風高浪急；債券市場方面，高息債券更有違約風

險。投資者需衡量自己的風險承受程度，再作選擇。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

