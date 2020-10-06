《匯海澤言－葉澤恆》歐元區財長討論歐元升值，料歐元短期反覆

《匯海澤言》美國總統特朗普上星期染上新冠肺炎，一度令市場出現波動，惟及後轉趨平靜

。在距離大選前只有一個月的時間，特朗普是次染疫令人感到懷疑。他留院多日後，便重回白宮

工作，究竟是反映他的身體強健，還是另有其他原因，筆者不作評論。但是，在他公布染疫後，

民調的支持度各有不同。部分就反映特朗普的支持度再度領先拜登，但亦有指拜登的支持度進一

步上升。筆者相信，前者是反映部分美國民眾可能給予同情。後者就代表部分民眾，認為特朗普

的染疫，是因為他所領導的政府抗疫不力的結果。由於部分州份已經開始投票，與及郵寄選票亦

已經開始，預料目前的游離票將會很少。即使拜登和特朗普於未來仍有兩輪的電視辯論，亦未必

對大選結果帶來明顯影響。相反，短期要留意聯儲局主席鮑威爾今晚的講話，與及周四公布的上

次議息詳細會議紀錄。預料美匯指數短期在９３至９４之間上落。



＊關注歐元區財長討論歐元升值，料歐元短期反覆＊



歐元兌美元匯價上升，主要是由於歐元區昨日公布的８月份零售銷售轉跌為升。８月份按月

增長４﹒４％，而按年增長３﹒７％，是今年２月以來最大的升幅。兩項的表現均較市場預期理

想，主要是由於網上購物及服裝銷售大幅增加。但是，德國央行行長魏德曼表示，德國經濟復甦

步伐，已由最初呈Ｖ型反彈，轉為平穩。雖然歐元區的零售銷售有改善，但是本星期區內財長將

會召開會議，而其中一個議題涉及歐元升值的問題。相信投資者暫時會觀望會議後的講話，預料

歐元兌美元短期在１﹒１７５０至１﹒１８５０之間上落。



＊日央行短期無意再寬鬆，避險情緒或升溫利好日圓＊



日本央行行長黑田東彥表示，疫情對全球經濟帶來的打擊持續，而日本本土的經濟及通脹前

景存在高度不明朗。他表示，雖然經濟已經出現溫和復甦，但央行仍需要作出準備，協助企業減

輕融資成本，而有必要時會考慮增加貨幣政策的支持度。至於物價方面，他指雖然油價下跌及需

求疲弱，對短期物價帶來下跌風險。但隨著經濟復甦，預料物價將會回升。他的講話暗示日本央

行短期或無意再加碼寬鬆措施，再加上美國大選前後的不明朗因素，與及英國和歐盟的脫歐貿易

談判陷入困局，均可能令避險情緒升溫。因此，投資者可考慮當美元兌日圓在１０６水平買日圓

，目標１０４﹒５，升穿１０６﹒８止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

