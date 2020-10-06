《宏觀銓局－馬桂銓》調整與崩盤

《宏觀銓局》有讀者和客戶都問到，近日美國股票市場回落，到底是短期調整還是崩盤先兆
。和其他評論員不同，筆者不會為調整或是崩盤訂下硬指標。筆者認為調整是當市場升得太快下
出現的收正，而整體基本因素仍相對穩健，崩盤則是當沒有基本因素支持下而股價急升的收正。
舉個例說，今年三四月的大跌市，正是由於之前股價只反映經濟穩定增長的預期，但當全球
經濟因病毒擴散而突然煞停，在缺乏實質經濟支持下，股價自然急速下滑。有讀者可能還記得
２０００年科網股爆破，許多科技股的價格暴跌，尤其當投資者意識到單靠期望並不能帶來實際
盈利。事實上，許多科技股在２０００年時根本沒有收益。相比之下，今年迄今有三十多家美國
企業的股價錄得三位數字升幅，他們盈利表現強勁，似乎反映了此次是調整多於崩盤。
瑞信研究報告指出，截至９月２日，標普５００指數中超過３０家公司的股價今年至少上升
一倍。這３０多家公司在第二季的業績相當出色，第二季度銷售額平均增長超過三成，盈利亦最
少增加五成。相比之下，標普５００指數企業同期整體銷售額平均下跌８％，盈利更減少三成。
與其他公司相比，這３０家企業的盈利率更高，債務亦更少。這些企業股價也許升得很快，但其
基本因素也較好。
過去幾星期，美國經濟數據較市場預期為好，政府推行另一輪刺激方案的機會隨之減少。美
國當然有可能採取其他財政刺激方案，同時亦有報道提出中美貿易談判或許已重開，但投資者相
信今年內再次推行動救市計劃的可能性很微。另外，這些投資者同時把美國第四季經濟增長預測
從３﹒５％下調至２﹒５％，但相對仍算樂觀。
近幾個月來，美國房地產市場普遍活躍。上星期的報告顯示新屋及現存房屋銷售增長動力延
續至八月。八月份單戶房屋銷售增加４﹒８％，勝過市場預期。製造業持續復甦，核心資本貨物
訂單繼在七月份增長２﹒５％後，八月份再增加１﹒８％；核心資本貨物出貨量則在７月增加
２﹒８％之後，在八月提高１﹒５％。有投資者預計第三季度實際設備支出將增長達３５％。當
地勞動市場亦繼續復甦，申領失業救濟金人數持續下降，但改善步伐有所放緩。截至９月１９日
的一星期，首次申請失業救濟的人數增加了４０００人，經季節性因素調整後為８７萬，對上一
星期的數據經修訂後則增加了６０００個。
資產配置方面，筆者維持之前策略，仍然偏好包括投資級和非投資級別的企業債券，並繼續
增持包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。部分美股板塊近日升幅似乎過快，稍作調
整對市場的長期健康或許更有利。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei