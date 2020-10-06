《宏觀銓局－馬桂銓》調整與崩盤

《宏觀銓局》有讀者和客戶都問到，近日美國股票市場回落，到底是短期調整還是崩盤先兆

。和其他評論員不同，筆者不會為調整或是崩盤訂下硬指標。筆者認為調整是當市場升得太快下

出現的收正，而整體基本因素仍相對穩健，崩盤則是當沒有基本因素支持下而股價急升的收正。

舉個例說，今年三四月的大跌市，正是由於之前股價只反映經濟穩定增長的預期，但當全球

經濟因病毒擴散而突然煞停，在缺乏實質經濟支持下，股價自然急速下滑。有讀者可能還記得

２０００年科網股爆破，許多科技股的價格暴跌，尤其當投資者意識到單靠期望並不能帶來實際

盈利。事實上，許多科技股在２０００年時根本沒有收益。相比之下，今年迄今有三十多家美國

企業的股價錄得三位數字升幅，他們盈利表現強勁，似乎反映了此次是調整多於崩盤。

瑞信研究報告指出，截至９月２日，標普５００指數中超過３０家公司的股價今年至少上升

一倍。這３０多家公司在第二季的業績相當出色，第二季度銷售額平均增長超過三成，盈利亦最

少增加五成。相比之下，標普５００指數企業同期整體銷售額平均下跌８％，盈利更減少三成。

與其他公司相比，這３０家企業的盈利率更高，債務亦更少。這些企業股價也許升得很快，但其

基本因素也較好。

過去幾星期，美國經濟數據較市場預期為好，政府推行另一輪刺激方案的機會隨之減少。美

國當然有可能採取其他財政刺激方案，同時亦有報道提出中美貿易談判或許已重開，但投資者相

信今年內再次推行動救市計劃的可能性很微。另外，這些投資者同時把美國第四季經濟增長預測

從３﹒５％下調至２﹒５％，但相對仍算樂觀。

近幾個月來，美國房地產市場普遍活躍。上星期的報告顯示新屋及現存房屋銷售增長動力延

續至八月。八月份單戶房屋銷售增加４﹒８％，勝過市場預期。製造業持續復甦，核心資本貨物

訂單繼在七月份增長２﹒５％後，八月份再增加１﹒８％；核心資本貨物出貨量則在７月增加

２﹒８％之後，在八月提高１﹒５％。有投資者預計第三季度實際設備支出將增長達３５％。當

地勞動市場亦繼續復甦，申領失業救濟金人數持續下降，但改善步伐有所放緩。截至９月１９日

的一星期，首次申請失業救濟的人數增加了４０００人，經季節性因素調整後為８７萬，對上一

星期的數據經修訂後則增加了６０００個。

資產配置方面，筆者維持之前策略，仍然偏好包括投資級和非投資級別的企業債券，並繼續

增持包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。部分美股板塊近日升幅似乎過快，稍作調

整對市場的長期健康或許更有利。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

