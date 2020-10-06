科技股造好，港股收２３９８０升２１２點，科指漲３％

《經濟通通訊社６日專訊》投資者憧憬美國達成新一輪紓困方案，以及總統特朗普情況轉好

，出院回白宮繼續治療，以及美國９月服務業活動重返疫情前水平，利好市場氣氛，美股三大指

數高收。港股今早高開１２７點報２３８９５，早段一度衝高逾２００點高見２４００５點。惟

港股升幅一度收窄至７４點，低見２３８４２惟已是全日最低位。其後，科技股、內房股及醫藥

股發力，以及重磅股靠穩，加上亞洲主要股市收高，最終港股收報２３９８０點，升２１２點或

升０﹒９０％，主板成交８６８﹒１１億元減６﹒２％。國企指數報９５３６點，升８８點或升

０﹒９４％。恆生科技指數報７３３６點，升２４４點或升３﹒４４％。

Ａ股繼續休市。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒４８％，報５２７﹒５元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒１９％，報７８﹒８５元；匯控（００００５）升０﹒１６％，報

３１﹒０５元；中移動（００９４１）升０﹒３％，報４９﹒６５元；港交所（００３８８）升

２﹒４６％，報３７５元。



＊科技股承隔納指強勢造好，中芯反彈７％＊



科技股普遍承接隔晚美股納指強勢，成分股幾近全線上揚。上海復旦（０１３８５）Ａ股上

市申請獲上交所受理通知書，飆升１４﹒４７％，報１５﹒６６元。中芯國際（００９８１））

獲高盛維持「買入」評級，加上美國晶片股造好，股價反彈７﹒０６％，報１８﹒５元；華虹半

導體（０１３４７）升３﹒２４％，報２８﹒６５元；微盟（０２０１３）升８﹒２７％，報

１１元；美團點評（０３６９０）升４﹒９６％，報２５８元；阿里健康（００２４１）升

﹒０３％，報２０﹒５５元。

傳蘋果將推中國版新手機，手機設備股普遍高收。派付每股普通股９３﹒２０６仙特別股息

的高偉電子（０１４１５）急彈３８﹒０１％，報５﹒１２元；獲瑞銀大升目標價的比亞迪電子

（００２８５）升７﹒９９％，報４０﹒５５元；瑞聲科技（０２０１８）升４﹒５７％，報

４３﹒５元；舜宇光學（０２３８２）升３﹒４６％，報１１９﹒５元；富智康（０２０３８）

升６﹒９６％，報１﹒２３元。

本日汽車股普遍反彈，吉利汽車（００１７５）升６﹒１１％，報１５﹒６２元為表現最佳

藍籌及國指股；長城汽車（０２３３３）升８﹒８９％，報１０﹒６６元；廣汽集團

（０２２３８）升３﹒３４％，報６﹒４９元；獲副董事長增持股分的恆大汽車（００７０８）

升５﹒７６％，報１９﹒８２元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒２１％，報１２２﹒１元。



＊半新股見炒作，福祿控股抽近兩成二＊



部分半新股見炒作，東軟教育（０９６１６）升７﹒１７％，報６﹒４３元；明源雲

（００９０９）升１０﹒４１％，報３３﹒４元；樂享互動（０６９８８）升１３﹒１７％，報

３﹒１８元；福祿控股（０２１０１）升２１﹒９４％，報７﹒６７元；科利實業控股

（０１４５５）升５６﹒７２％，報０﹒３１５元。

內房陸續公布上月銷售數據，帶動整體板塊普遍造好。今年９月合同銷售金額約６４６﹒３

億人幣，按年增２５﹒３％的碧桂園（０２００７）升３﹒５３％，報９﹒６８元；９月合同銷

售額按年增長１３﹒７％的中國奧園（０３８８３）升３﹒９７％，報８﹒１１元；華潤置地

（０１１０９）升３﹒３１％，報３５﹒８５元；旭輝控股集團（００８８４）升３﹒１５％，

報５﹒８９元；世茂集團（００８１３）升２﹒３７％，報３２﹒３５元。

部分醫藥相關本日落鑊，斥近２億元收購百濟神州生物藥業餘下５％股權的百濟神州

（０６１６０）升８％，報１８３﹒５元；藥明生物（０２２６９）升４﹒９５％，報

２０３﹒６元；信達生物（０１８０１）升６﹒５１％，報６０﹒５５元；石藥集團

（０１０９３）升３﹒２％，報１５﹒５元；維亞生物（０１８７３）升５﹒９５％，報

９﹒４４元。（ｋｓ）

