《股林淘金－林家亨》侵侵出院回白宮，美股亢奮小陽春

《股林淘金》美國昨天（５日）宣布總統特朗普健康已趨穩定，並獲醫療隊伍批准回白宮工

作，加上白宮幕僚長梅多斯表示與民主黨商議的新一輪紓困方案有望加快達成協議；另外，總統

特朗普在社交媒體共推出１５次貼文，表示支持他能連任總統會令美股再創新高，並會在之後推

出有史以來在退休福利計劃４０１（Ｋ）之最大降稅措施，令投資者受惠。消息刺激美股３大指

數高收，道指報升４６５點，約１﹒６８％；納指上升２５７點，約２﹒３２％。

今早（６日）９時０４分，道指場外期貨跌１１點。預計今日港股早段跟隨美股上升，恆指

有機會重上２３９００點水平，但美國共有３４個州份疫情反彈，確診人數增加，紐約州已宣布

關閉多間學校，抗疫人員表示下月美國即踏入冬季，室內人們接觸增加，或會引起另一輪新的感

染潮。故今天市況若上升時不宜追貨，寧願持盈保泰，增加現金，在未來的調整市時才吼低撈貨

！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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