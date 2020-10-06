【回流上市】中概回歸港股回Ａ，新經濟企業成中港ＩＰＯ動力

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日報道》眾所期待的螞蟻集團即將於長假結束後在中港兩

地開啟招股進程，有望成為今年融資規模最大的ＩＰＯ之一，為上交所、港交所鞏固全球ＩＰＯ

融資中心的地位再添一臂之力。

其實今年以來，隨著中概股回流以及內地資本市場改革開放，前三季度香港和內地已經領跑

全球ＩＰＯ市場。畢馬威最新發布的報告顯示，截至９月２２日，上交所、港交所和深交所新股

融資額在全球的排名分別位於第一、第三和第五位，募資總額分別達到３８２億美元、２３４億

美元和１０５億美元，來自於新經濟公司的貢獻不可小覷。

在Ａ股市場中，以新一代信息技術、高端裝備等六大行業為主導的科創板成為Ａ股ＩＰＯ募

資引擎。數據顯示，首三季度科創板上市公司募資總額佔Ａ股市場集資額的５３％。其中，７月

在科創板上市的中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）為今年以來Ａ股乃至全球市場融

資額最大的新股，募資規模達到５３２億元人民幣。

而港股市場則得益於在美上市的中概股回歸。今年首三季度有７間中概股公司到港交所

（００３８８）二次上市，佔香港新股上市融資總額的４８％。京東（０９６１９）、網易

（０９９９９）兩家科技公司在港股市場募資額排名最前，分別為３００﹒５８億港元及

２１０﹒９２億港元。



＊科創板繼續引領Ａ股ＩＰＯ＊



畢馬威在報告中指出，目前有超過２００家公司正在科創板籌備上市，因此預計科創板將在

今年餘下的時間繼續推動Ａ股ＩＰＯ市場。

同時，註冊制改革後的創業板預計將為增長型的初創公司提供支持，推動更多優質企業在Ａ

股市場上市。而香港市場在今年接下來的時間也會受益於更多中概股的回歸。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀曾指出，新經濟公司將繼續帶動中

國香港及內地新股市場。在新冠疫情期間，數字化轉型加速，遠程醫療、遠程學習、藥物開發和

物流等領域對科技的需求正在增長。推動了創新型公司籌集資金的需求，尤其是在科技、媒體及

電信和生命科學領域。



＊畢馬威劉大昌：中概回流香港便捷，回Ａ享較高估值＊



從當前的市場情況來看，僅管上交所已經明確紅籌企業（註冊地在境外、主要經營活動在境

內的企業）在科創板發行ＣＤＲ的相關細節，為中概股回歸打開了方便之門，但事實上多數在美

上市的中概股在回流時仍然首選香港作為二次上市地。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，現時中概股

回歸香港做二次上市的流程已經簡化，由項目啟動到上市可短至四、五個月內完成，對企業來說

十分便捷。雖然科創板已經為紅籌企業發行ＣＤＲ鋪好路，但企業仍需滿足一定的條件才能上市

，上市成本及所需時間相對來港第二上市來說為高。因此如果中概股想要盡快回歸上市的話，香

港是有優勢的。而且香港是國際金融中心，在港股上市的企業更能面向國際投資者。

而就在中概股回流香港市場的同時，另一邊也看到中芯國際、吉利汽車（００１７５）等愈

來愈多的港股上市公司尋求回歸Ａ股科創板。劉大昌認為，Ａ股由於估值較高，對中概股回歸有

一定的吸引力。隨著科創板上市條件不斷開放以及內地市場逾趨成熟，相信有更多新經濟公司會

考慮去Ａ股上市。

劉大昌強調，科創板的開放並不會對香港市場形成太大的競爭壓力，因為香港有其優勢所在

，且港交所一直都在努力吸引新經濟公司。他續指，中港兩地市場可以相互促進，共同繁榮，即

將在中港兩地上市的螞蟻集團就是一個很好的例子。

