《匯市縱橫－蕭啟洪》失智時代

《匯市縱橫》剛過去的長假期，喜氣的事情特別多，國慶日、中秋節、疫情稍緩後限聚措施

慢慢放開、侵侵確診新冠肺炎等。慢！侵侵得病不會是喜事吧！讀者會懷疑筆者是否失智了？從

健康的角度看，確實不是值得慶賀的事，況且當我們朋友得病，我們應該慰問一番並會祝願朋友

早日康復。但又有分析說，若侵侵能熬過這病，他在１１月大選的勝出機會將更高。道理是一個

７０多歲的老人仍能抵禦世紀病毒的侵害，市民將會更加信任這總統能強勢帶領美國走出疫情，

走出經濟低谷！那對侵侵而言確實是喜事一場！



侵侵的染病令筆者想起了兩個事情，第一是選擇性知覺（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ

Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ）。即人們普遍看事物都不是客觀、如實地接收並處理外部資訊，而是選

擇性地接收、處理和自己的信念或想法一致，或對自己有利的部分。根據心理學者布羅德本特

（Ｄｏｎａｌｄ Ｅ﹒Ｂｒｏａｄｂｅｎｔ）在１９５６年的研究，因為人的認知容量有限，所

以無法一次處理全部資訊。相對地，人會選擇性處理資訊，以符合有限的認知容量。除了有限的

容量外，還有其他影響因素，包括既有的信念、意見、想法等主觀價值。例如同一場運動比賽，

在兩方的隊伍的觀眾席上，會爆發互相指責裁判偏頗的聲音。有一方喜歡球證的判決是極少有情

況。



確實選擇性知覺支配了大部分的人，對現代強烈依靠網路的一代，這情況更為嚴重。侵侵染

病，有人說他政治完蛋，但也有人說他將更有把握連任。究竟誰是誰非，莫衷一是！只看你的立

場，最有趣的是連「事實」也有不同版本，令人摸不著頭腦。在這些情景下，事實的成本特別高

，令選擇性知覺更猖獗！



第二件事想到年前台灣總統選舉，陳水扁所中的兩槍。２００４年３月１９日（３１９槍擊

事件），競選連任的台灣民進黨代表陳水扁及呂秀蓮在投票前一天在台南競選活動時被槍擊。陳

腹部中彈而呂亦受傷，他們立刻被送至５﹒８公里外的奇美醫院，其後據稱因子彈沒有打入身體

，只是擦過，因此很快便康復出院，其後的一天更在選舉中勝出。一年的調查後在疑犯陳義雄自

殺身亡便為這槍擊事件畫上句號。事後因陳水扁得益大，同時槍擊事件亦出現很多疑點，因此亦

有人相信整個案件是民進黨自編自導的事件。筆者在沒有確實證據證明下還是抱著懷疑的態度吧

！當然陳水扁做多一任總統已是不爭的事實！



面對侵侵的染病事件，立刻便有人猜測侵侵染病也是一自編自導的事件。還言之鑿鑿的說下

一步是侵侵迅速康復，但因病所以取消了餘下的兩場電視辯論，所以侵侵可以不需要再回應一些

尖銳的問題（如稅務問題）。又因總統從新冠肺炎中康復對整過國家對抗新冠病毒有正面的作用

。當然侵侵會得到很多游離票的支持（因畢竟渡過艱難時刻，同情票不少），而拜登便將會從媒

體中消失，因沒有人再關心他。同時拜登亦不宜再攻擊侵侵，免得被罵涼薄而失分。最絕的一招

是就算侵侵落敗了亦可因染病而申請選舉無效。這一系列的行動綱要，在侵侵染病第二天已流出

，是耶非耶各位讀者需細心分析，避免受選擇性知覺支配。



上周五（２日）早上（亞洲時間）傳出事件，道指夜期一度大幅下跌，但上周五的道指收市

只跌百來點，要麼市場對侵侵染病不如想像中恐懼，但筆者偏向相信市場觀望情緒正濃，對一些

看不透的事情還是持盈保泰，在旁剝剝花生，看看戲，以免招致無畏損失。這樣看來，當人們面

對政治事件開始失智，但金融市場還是理智的！



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒２８００，止蝕

１﹒３１５０。



歐元：本周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６５０，止蝕１﹒２０００。



日圓：本周建議候低於１０４﹒２０買入美元兌日圓，目標１０６﹒２０，止蝕１０３﹒２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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