《ＥＴＦ透視－陳承冲》內地消費續復甦，消費類ＥＴＦ具投資機會

《ＥＴＦ透視》在新冠疫情繼續全球肆虐、多國出現第二輪疫情之際，中國政府已經通過有

效措施將國內疫情完全控制住，多日沒有本地新增案例。這不僅為國內經濟復甦創造了良好條件

，也為人們重新走進餐廳、購物商場和娛樂場所增加了信心，帶動了疫情期間被壓抑的消費。

近期微博上的關鍵詞搜索顯示，「電影」、「火鍋」、「餐廳」和「旅行」已經是搜索熱點

，人們開始願意走出家門享受生活。預計這種被壓抑的需求將得到進一步釋放，尤其是在國慶和

中秋節長周末假期期間。

中國國家統計局的數據顯示，８月社會消費品零售總額按年增長０﹒５％，為今年以來首次

錄得正增長，早於市場的預期。零售復甦主要受惠於包括化妝品、珠寶和智能手機在內的非必需

品消費。



＊消費強勁勢頭＊



此外，消費的強勁勢頭還體現在海南免稅店極為火爆的搶購場面。自今年７月１日離島免稅

新政策正式實施以來至８月１８日期間，海南四家離島免稅店銷售額突破５０億元人民幣，同比

增長２﹒５倍，日均銷售額超１億元；購物人數達７４萬人，同比增長７０％；購物件數４５８

萬件，同比增長１﹒５倍。

作為首個從疫情中走出來的國家，中國當前的經濟復甦是全面的，體現在消費、工業生產和

進出口等各個層面。這種勢頭預計會持續下去，國內生產總值（ＧＤＰ）有機會在四季度恢復到

新冠疫情前的潛在增長水平。國家總理李克強９月１５日表示，中國經濟發展可以實現年度主要

預期目標，全年經濟有望實現正增長。

持續的經濟復甦和消費信心的恢復將繼續促進內需相關行業的發展，為消費類主題式交易所

買賣基金帶來投資機會。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

