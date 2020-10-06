《股壇解碼－戴名》特朗普選情凶險；創維集團（７５１）副業救主

《股壇解碼》上星期美國發生兩件震憾人心的事，其一是拜登在辨論比賽中表現出人意表，

在電視前不單讓人眼前一亮，而且成功爭取了不少選民的支持，但事後被媒體爆料拜登在辯論過

程出貓，即時讓人懷疑拜登本人的能力是否如外界所傳的認知障礙，如果爆料屬實，耐人尋味的

是背後誰人協助答辯。第二件當然是特朗普和梅拉妮亞雙雙確診新冠肺炎，對於一個７４歲的老

人來說，甚麼時候康復或者能否康復是一大疑問，特朗普如果不能參選，由彭斯接棒的可能性最

大，而彭斯對華的態度比特朗普更強硬，中美關係的前景更不明朗，但看上周道指低開後漸漸收

復失地，加上疫情紓困方案有利大市令市場對美國前景仍然充滿信心，投資者暫不宜看淡美股。



＊愈演愈烈＊



亞美尼亞和阿塞拜疆武裝衝突升級，土耳其更加試圖派出敘利亞武裝分子到阿塞拜疆支援，

此舉令法國總統馬克龍要求土耳其官方交待，歐洲安全合作組織（ＯＳＣＥ）的明斯克小組呼籲

亞美尼亞和阿塞拜疆雙方就停火協議作出談判，但阿塞拜疆態度強硬，堅持要亞美尼亞先撤出納

卡地區才會展開停火談判，歐元受地緣政治繼續升溫所拖累而走軟，相信短期內難以扭轉弱勢。



＊普天同慶＊



十一國慶期間國內旅遊迎來新一輪高峰，相信這次十一黃金周會是中國今年第四季的經濟風

向標，首先是國民在疫情下已經足不出戶多月，加上各行各業已陸續復工，老百姓的危機感開始

下降，消費意欲上升，相信不出去旅遊的國民也會豪花一筆來獎勵自己，假若十一黃金周的消費

欠理想，經濟內循環概念就不攻自破，到時候不單止政府要過緊日子，相信老百姓也無可避免地

要過苦日子。



＊反手為雲＊



恆指牛熊證街貨比例下降至５４：４６的比例，大戶對後市看法出現轉向，從之前數星期的

看淡到現在的中性偏好，當中轉變的原因很有可能來自美國總統候選人辯論的結果，但特朗普周

末中招的消息令整個選情充滿不確定性，這些都可能打亂大戶部署，大戶既然已經落注好倉，估

計會夾淡倉到２４３００點附近再調頭，維持恆指支持位在２２０００點。



＊股票簡評＊



創維集團（００７５１）主要生產和出售消費類電子產品與上游配件，並且持有物業投資，

集團產品包括彩色電視機、ＤＶＤ機，家庭影院系統和上網電視機頂盒，主要向亞洲、澳洲、新

西蘭、歐洲、中東，美洲和非洲多個國家出口彩色電視機。從創維集團今年的中期業績報告資料

顯示，集團今年上半年的整體營業額下跌，但股東應佔溢利增長超過１倍，更奇怪的是佔總營業

額接近６０％的多媒體業務雖然收入下降近８％，竟然可以轉虧為盈，為集團貢獻接近２﹒６億

元的盈利，佔整體盈利約６７％。單從數據看，創維集團的其他業務都是好睇唔好食，得個做字

但無錢賺嗰種，業績跌少少盈利就跌多多，反而多媒體業務和智能電器業務表現相對較好，傳統

的生產加工不再是集團會生金蛋嘅鵝，從出售廣州創維電子和廣州創維平面顯示科技各９０％股

權可以看出創維集團希望轉型走輕資產路線，這次交易預期錄得超過７億元人民幣的出售收益，

為粉飾全年業績做好準備，散戶不要只看數字而忽略盈利來源。相信創維集團希望轉型為下一個

小米集團（０１８１０），但以集團的管理模式和思維，恐怕做不成小米集團卻變成了另一隻樂

視，建議投資者現價沽出，合理股價約在１﹒８元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

