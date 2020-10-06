【修例風暴】教育局：小學教師有計劃散播「港獨」訊息，處分合理



《經濟通通訊社６日專訊》教育局取消一名教師註冊，指其設計的教材是「有計劃地散播

『港獨』信息」，裁定為嚴重專業失德。教育局局長楊潤雄表示，今次是首宗涉及專業失德而取

消註冊的個案，形容為罕見，而被取消註冊教師的個案，並非單一工作紙出問題，而是教案、教

材和工作紙都以港獨為主題。

楊潤雄稱，今日下午召開記者會旨在「以正視聽」，令大家明白教育局取消教師註冊的程序

，並維護校園的決心。他指本屆政府重視教育，正如特首林鄭月娥今早所言，港府已投放超過

１３０億元作為教育經常性開支，除了提供資源外，政府亦要為教師專業操守把關，目標是維持

一支專業及受社會信任的教師團隊。



＊自反修例以來教育局共接獲２４７宗投訴＊



他指，自去年６月至今年８月期間，教育局接獲２４７宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失

當的投訴，已大致完成調查２０４宗個案，其中７３宗不成立。就成立的個案，教育局經調查及

紀律程序後，於本年９月下旬取消一名教師的註冊。

他強調本港大部分教師「好專業」，只有「極少數害群之馬」，未來會繼續維護教育專業，

重申今次的過程「依法辦事」，「不怕任何勢力、不容港獨、違法意識在校園散播。」他又承認

，今次事件是嚴重及罕見，亦是首宗因教學及教材上出現專業失德而被取消註冊的個案，而九龍

塘宣道小學表明該教師現已離職。



＊教育局強調取消教師註冊的做法「合理、合適及合乎比例」＊



教育局常任秘書長李美嫦表示，在《教育條例》下，教育局有責任監察學校的教育質素，第

４７條列明如果教職人員不是適合及適當人選，該人員已不再稱職，教育局可取消其教師註冊，

重申今次是「依法辦事」。她指出，今次個案中已經過詳細調查，並聽取老師的申述，其後再於

去年９月要求學校調查及提交報告，經首長級人員去檢視工作紙和報告後，亦再２次要求教師提

交書面解釋，最終作出決定。

李美嫦指，在取消教師註冊前有通知該名教師，該名教師亦有尋求法律協助。為保障學生利

益、充分考慮了嚴重性、其他個案等，認為今次是很嚴重宣揚港獨的做法，嚴重違反教師專業操

守，強調取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。



＊涉事教材絕不適合小學生＊



她又稱，教育局２０１６年已向學校強調要根據《基本法》表明香港是中國不可分離的一部

分，而港獨不符合《基本法》的憲制地位，重申任何港獨主張不應在校園內出現。另外，涉事教

師曾解釋教材是討論言論自由，但認為即使要討論言論自由，亦要引用持平、適當例子，而今次

事件的內容、深淺程度，絕對不適合小學生。



＊有３５分鐘教學時間繼續討論台獨、藏獨議題＊



教育局副秘書長陳蕭淑芬則指出，有關教師的教案、教材是以「港獨」為主題，有計劃地以

５０分鐘旳課堂時間，由《社團條例》探討香港民族黨宗旨、政黨，但香港民族黨已是非法組織

隨後有３５分鐘的教學時間，繼續討論台獨、藏獨等分裂國土議題，絕不適合小五學生，認為教

師將個人概念強加於學生。（ｈｙ）

