《日入而息》四人限聚等措施延續多七天，傳螞蟻獲ＧＩＣ認購股份

《今天重點》﹡傳螞蟻集團獲新加坡投資公司斥逾十億美元認購股份

﹡陳肇始稱大致維持現行社交距離措施，為期一周

﹡九龍塘宣道小學表示被指散播「港獨」信息的老師已離職；教協強烈譴責教

育局取消教師資格，正協助上訴；教育局指小學教師有計劃散播「港獨」訊

息，處分合理

﹡被指協助１２港人被捕，林鄭重申香港警方無角色



《即日市況》﹡科技股造好，港股收２３９８０升２１２點，科指漲３％



《美元匯價》﹡歐元短線續升，阻力位於１﹒１８２０；歐元最新報１﹒１７８５╱８６，

日圓最新報１０５﹒６１╱６３



《公司資訊》﹡ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）擬向董事及僱員授出近５０２萬

股

﹡必瘦站（０１８３０）控股股東增持１﹒０１億股公司股份，涉２﹒５３億

元

﹡卓越商企（０６９８９）明招股入場費逾１萬，引入騰訊京東作基投

﹡高銀金融（００５３０）擬１４３億售總部，接管人保華指高銀無權擅自出

售

﹡捷心隆（０２１１５）更換包銷商，延至本月１５日上市

﹡恆地（０００１２）元朗尚悅．天城或月內推售，提供１６座洋房

﹡雷蛇（０１３３７）夥ＶＩＳＡ在新加坡推出全新預付卡

﹡電盈（００００８）李澤楷收購１﹒５５億股部分要約已於所有方面成為無

條件

﹡遠東發展（０００３５）開拓保管箱業務「遠東保庫」

﹡時代中國（０１２３３）９月合同銷售額按年升３７﹒５％，首三季增

１７﹒９％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）第三季飛機利用率９９﹒７％



《神州民企》﹡勝利油管（０１０８０）終止出售化工原料業務，沒收１０１０萬元人民幣



《中國要聞》﹡廣州港集團全港集裝箱外貿班輪航線達１２０條

﹡國慶假期鐵路連續六天發送旅客超千萬人次

﹡國慶檔電影票房逾３０億，《我和我的家鄉》票房最勁

﹡京合作總社一把手貪污落馬，銀行經理女兒助洗錢入獄

﹡法拉第未來計劃借殼上市，總裁稱近期內有消息

﹡北京車展閉幕，全球首發車８２輛吸引觀眾５３萬人次

﹡農業部表示９月第四周活豬均價按周微跌２﹒８％

﹡成立不足半年，錫商銀行次股東３﹒７億股股份被強拍

﹡銀行理財子公司悄然「觸網」，目前以產品輸出為主

﹡美國駐港總領事館反對中方限制對話，稱對各方有害

﹡英國財相辛偉誠稱處理中英關係時必須保持冷靜

﹡蓬佩奧與澳洲外長討論中國區內行動，大力稱讚菅義偉

﹡三季度工業增速料回升利潤上行，企業庫存由去轉補

﹡國慶期間第四隻螞蟻Ａ股戰略配售基金售罄

﹡阿里十一消費報告指小鎮青年最積極出遊，人均消費漲超五成

﹡傳王毅將推遲訪問韓日行程，中國外交部未正面回應



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１２７０４﹒２３點



《其他消息》﹡被投訴辱警涉專業失德，郭家麒稱公道自在人心

﹡警察隊員佐級協會去信醫學會投訴郭家麒違反專業操守

﹡九龍塘宣道小學表示被指散播「港獨」信息的老師已離職

﹡教協強烈譴責教育局取消教師資格，正協助上訴

﹡葉建源稱被取消註冊教師並無宣揚港獨

﹡涂謹申稱陳同佳可由律師申請簽證赴台自首

﹡港府表示若陳同佳獲准赴台，可警務渠道合作

﹡被指協助１２港人被捕，林鄭重申香港警方無角色

﹡首宗被控違反《港區國安法》案件轉交高院審理

﹡政府歡迎保聯推出標準核保問卷，明年底後自願醫保計劃須採用；政府委任

陳瑞娟及鄭維新出任證監會非執董，任期兩年

﹡教育局表示小學教師有計劃散播「港獨」訊息，處分合理

﹡證監會歡迎政府再度委任陳瑞娟及鄭維新為非執董

﹡本港９月住宅樓宇買賣合約總值按月升８％，按年升５７％

﹡澳門黃金周首４日內地旅客按年跌８６％

﹡匯豐表示新一批ｉＢｏｎｄ息率吸引，料二手交投活躍

﹡經濟學者表示ｉＢｏｎｄ零風險息率吸引，料超額認購

﹡信銀國際及招商永隆銀行推出認購ｉＢｏｎｄ優惠

﹡中原料第四季工商舖交投量穩步回升，租售價跌５％

﹡港大下調本港今年經濟預測至收縮７﹒２％

﹡戴德梁行料中區甲級寫字樓租金全年跌２５％



《新冠肺炎》﹡本港今日新增８宗確診個案，３宗源頭不明

﹡林鄭月娥稱本周到期多項社交距離措施將維持一段時間

﹡陳肇始稱大致維持現行社交距離措施，為期一周

﹡曾祈殷稱擔心疫情惡化，本港不宜再放寬限聚令等措施

﹡傳華府阻止食藥局出台嚴格疫苗指引

﹡花旗承諾捐助１００萬美元予聯合國對抗疫情及扶貧

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