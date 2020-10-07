《新股掛牌》嘉和生物首掛開報２９﹒２元，較招股價高近２２％

《經濟通通訊社７日專訊》嘉和生物（０６９９８）今日首掛，開報２９﹒２元，較招股價
２４元高出２１﹒６７％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺２６００元。
該股公開發售獲超額認購１２４７倍，一手中籤率３％。（ｅｄ）
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