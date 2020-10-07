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07/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶１６日前可控制大局

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
３２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。大家應已知道，筆者於本周一（５日）開始將中線實際持貨
量上調，代表中線投資者可以開始分批入市補貨。繼昨天（６日）候低買入了一隻最強勢的股票
後，今天（７日）筆者伺機多買兩隻。至於筆者買入了甚麼股票，當然是於「中線證券排行榜」
內排行前列，並以紅色顯示代號者。該排行榜自２０１３年１１月１日起每個交易日向所有
Ｆａｃｅｂｏｏｋ╱ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２　６６２１９７２８）會員免費提供。
　　不要忘記，除了這些強勢股外，筆者還一直動用了１２﹒５％資金持有盈富基金
（０２８００），但有計劃於大市正式轉好後換馬，換為持有強勢股。此外，「指數期貨大戶加
權平均開倉水平分析法」結果顯示，好友大戶可於本月１６日前控制大局。至今本欄依然相信，
港股現只處於短期反彈中，而反彈未必會變成為新升浪，故投資者仍須審慎應市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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