《港元匯率》港匯再觸強方兌換保證，金管局注資１９﹒７６億港元

《經濟通通訊社７日專訊》港元匯價再度觸發強方兌換保證，金管局在香港今晨再承接２﹒

５５億美元沽盤，向市場注入１９﹒７６億港元，令本港銀行體系總結餘增加至２６９５﹒７億

港元。

是次為金管局月內第三度承接美元沽盤，合共承接７﹒７５億美元，向市場注資６０﹒１３

５億港元。

港元最新報７﹒７５０１兌１美元。（ｎｓ）

