《盤後部署》北水周五回歸，港股上望２４６３０點

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普叫停與民主黨人磋商新紓困計劃，押後至大選後

才恢復討論，拖累美股三大指數向下。港股方面輕微高開１９點報２３９９９點，隔晚納指下跌

的一部分原因是出於反壟斷報告傳暗示應將科技巨擘「拆骨」，港股並無面臨相關問題，騰訊

（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）開局表現不俗，唯手機孖寶一度回吐，恆指最多倒跌

７５點。新ｉＰｈｏｎｅ消息對手機設備股屬利好，手機孖寶很快調頭回升；世衛生指新冠肺炎

疫苗可能在年底前準備就緒，有助舊經濟股承接。加上特朗普稱願意簽署派錢等單獨刺激法案，

刺激美股三大指數期貨升幅擴大，恆指午後最多升２６３點報２４２４３點，最終以接近全日最

高位收市，報２４２４２點，升２６２點或１﹒０９％，主板成交９２１﹒７２億元，多

６﹒１８％。國指收報９６２９點，升９２點或０﹒９７％。

科指繼續跑贏大市，升１５８點或２﹒１６％，報７４９４點。



＊ＩＭＦ及鮑威爾指仍需刺激措施支撐經濟復甦，特朗普願簽署單獨刺激法案＊



國際貨幣基金組織在６月時預測，與新冠肺炎疫情相關的停擺措施將使全球國內生產總值收

縮４﹒９％。而該組織總幹事格奧爾基耶娃近日表示，全球經濟與６月時相比有好轉，新冠疫情

造成的經濟危機可能沒有原先想像差，而下周公布的最新全球增長預測會輕微上調。但若各國政

府過早結束財政和貨幣支撐措施、未能控制疫情，並忽視新興市場債務問題，經濟有可能再次崩

潰。

美國聯儲局主席鮑威爾則表示，美國國內復甦進程較預期快得多，但經濟前景高度不確定。

目前風險在於最初的快速增長會過渡到比預期更長的艱難階段，之後才會全面復甦。其中要注意

的風險是疫情捲土重來，另一種是經濟增長放緩可能引發的衰退形勢。他續稱，政策支撐過少將

導致復甦乏力。如果財政和貨幣政策可互相配合，直到經濟明顯擺脫困境，復甦將會更強勁。

特朗普以避免援助管治差劣、罪案頻生的民主黨管冶的州份，及金錢用於與對抗新冠病毒疫

情無關的地方為由，叫停民主黨國會領袖佩洛西提出的新紓困方案建議。其後特朗普表明美國參

眾兩院應立即批准針對個人的１２００美元現金發放、針對航空公司的２５０億美元以支持就業

，以及１３５０億美元用於針對小企業的薪資保護計劃的措施。但前提是相關措施必須獨立於更

廣泛的討論並單獨通過，他將簽署有關法案。



＊留意壟斷報告消息，或令科指升幅受限＊



恆指在缺乏北水加持下形成明顯的圓底，成功突破十天（２３６２０點）、二十天線

（２４０４８點），並超越保力加通道中軸位置，現時ＭＡＣＤ快線向上突破慢線，ＲＳＩ仍未

顯示市場有超買情況，加上Ａ股周五（９日）復市，假期間無特別的利淡消息，資金流入下恆指

短線仍有向上空間，暫時可上望五十天及百天線位置，即２４６３０點位置。

新型肺炎疫情並無明顯好轉跡象，預期新經濟類股份仍為投資者追捧對象。但必須留意的是

，美國的反壟斷小組稍早發表報告，指出蘋果、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ及谷歌的業務有壟斷

權。報告沒有直接提及將這些企業「拆骨」，但建議立法限制他們不可擁有不同領域的業務。消

息對上述股份未見太震撼的負面影響，惟拖累隔晚亞馬遜插水３﹒１％，蘋果、微軟、和

Ｆａｃｅｂｏｏｋ跌幅均逾２％。相關消息或需擾攘一段時間，由於科指上落與納指的關聯性頗

大，因此有機會間接令科指升勢受壓。（ｎｓ）

