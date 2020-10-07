【大國博弈】美國聯邦法院下月初將就ＴｉｋＴｏｋ禁令再進行聆訊

《經濟通通訊社７日專訊》美國華盛頓地區法院法官尼科爾斯周二（６日）表示，將於下月

４日進行聆訊，決定是否允許華府實施ＴｉｋＴｏｋ禁令，並正好是在總統大選之後一日，而據

法院日程安排顯示，最早下月底才可能就此請求作出裁決。（ａｌ）

