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07/10/2020 08:59

【英國脫歐】傳英國脫歐談判取得進展，惟歐盟擬拖延談判至年底

　　《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述消息人士指，英國和歐盟已接近就英國脫歐後，為
各自公民提供互惠社會保障權利達成協議。消息又指雖然英國和歐盟官員在公開講話中頻頻提及
硬脫歐，但雙方似乎越來越接近達成協議。
　　歐盟領導人將於月中在布魯塞爾舉行峰會評估英國脫歐進展，而如果他們認為即將達成協議
，他們將授權進行最後階段的磋商。
　　而據歐盟外交官消息指，在保護歐盟與英國之間的國民對等社會保障權利上，英國提出的十
個領域提議，有九個已被歐盟接受。

＊傳歐盟不打算理會英國最後通牒＊

　　不過據彭博社引述歐盟高級外交官消息指，歐盟已準備拖延英國脫歐談判到下月或１２月，
甚至願意接受英國首相約翰遜停止談判的風險，並不願在其紅線問題上作出讓步。
　　目前約翰遜已經出現態度軟化，他上周對歐盟表示歐盟峰會第一天並非是達成協議的最後日
期，而是確認有達成協議的最後日期。
　　消息指出歐盟拒絕採取任何行動，而且並不預計該期限前會出現任何重大進展，除非約翰遜
親自作出干預，另傳歐盟亦無意在人為設定的最後期限前加緊談判。
　　而據了解英國政府立場的官員透露，約翰遜很看重他的最後通牒，如果未來兩周內沒有進展
，將宣布不可能達成協議。
　　另外據彭博社引述歐盟文件指，雙方在上周談判的關鍵章節上沒有顯著的進步可以記錄。
（ａｌ）

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