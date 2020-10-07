【英國脫歐】傳英國脫歐談判取得進展，惟歐盟擬拖延談判至年底

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述消息人士指，英國和歐盟已接近就英國脫歐後，為

各自公民提供互惠社會保障權利達成協議。消息又指雖然英國和歐盟官員在公開講話中頻頻提及

硬脫歐，但雙方似乎越來越接近達成協議。

歐盟領導人將於月中在布魯塞爾舉行峰會評估英國脫歐進展，而如果他們認為即將達成協議

，他們將授權進行最後階段的磋商。

而據歐盟外交官消息指，在保護歐盟與英國之間的國民對等社會保障權利上，英國提出的十

個領域提議，有九個已被歐盟接受。



＊傳歐盟不打算理會英國最後通牒＊



不過據彭博社引述歐盟高級外交官消息指，歐盟已準備拖延英國脫歐談判到下月或１２月，

甚至願意接受英國首相約翰遜停止談判的風險，並不願在其紅線問題上作出讓步。

目前約翰遜已經出現態度軟化，他上周對歐盟表示歐盟峰會第一天並非是達成協議的最後日

期，而是確認有達成協議的最後日期。

消息指出歐盟拒絕採取任何行動，而且並不預計該期限前會出現任何重大進展，除非約翰遜

親自作出干預，另傳歐盟亦無意在人為設定的最後期限前加緊談判。

而據了解英國政府立場的官員透露，約翰遜很看重他的最後通牒，如果未來兩周內沒有進展

，將宣布不可能達成協議。

另外據彭博社引述歐盟文件指，雙方在上周談判的關鍵章節上沒有顯著的進步可以記錄。

（ａｌ）

