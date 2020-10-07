【全球放水】美國總統特朗普：願意簽署獨立的刺激措施法案

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普早前宣布叫停與民主黨就新一輪經濟紓困方案的
談判，不過他最新在社交媒體表示，願意簽署獨立的刺激措施法案，不過前提是這些法案獨立於
更廣泛的討論，並需要單獨通過，具體包括針對個人的１２００美元現金發放、針對航空企業的
２５０億美元支持就業緩助、１３５０億美元用於針對中小企薪金保障計劃（ＰＰＰ）。
（ａｌ）
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