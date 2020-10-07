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即市新聞

07/10/2020 18:11

《台股攻略－馮偉明》台股強勢持續，力守１２７００點

　　《台股攻略》美股下跌，但無礙台股走勢。加權指數今日（７日）收１２７４６點，升４２
點，成交金額為新台幣１６３０億元。
　　三大電子權值股今日個別發展。台積電今早低開，但於低位有買盤入市，股價反彈，收新台
幣４４３元，升新台幣３﹒５０元。大立光一度止跌回升，尾市升幅收窄，收新台幣３２２０元
，無起跌。鴻海表現弱勢，收新台幣７７﹒４０元，跌新台幣０﹒４０元。半導體股持續造好。
聯發科震盪走高，收新台幣６４７元，升新台幣３２元；聯電亦表現不俗，收新台幣２９﹒５元
，升新台幣１﹒１５元。記憶體股方面，南亞科９月盈利表現出色，股價造好，收新台幣
５９﹒６０元，升新台幣３元；華邦電亦收紅盤，收新台幣１４﹒５０元，升新台幣０﹒３０元

　　台股今日表現雖然不受美市影響，逆市上升，但美國大選臨近，不確定性增加，加上
１２８００至１３０００點附近阻力不輕，投資者宜觀望為上。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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