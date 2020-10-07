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07/10/2020 12:41

【金價回吐】黃金股隨金價急回，惟分析指美國大選前避險需求仍大

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣７日報道》美國新一輪紓困方案被總統特朗普叫停，刺激美元回
升，金價再度失守１９００美元。黃金相關股今日全線回吐，招金礦業（０１８１８）及紫金礦
業（０２８９９）同挫近３％。不過，有分析指，美國大選前不明朗因素增加，而且無論誰最終
當選，對黃金都是有利。

＊金價再度失守１９００美元，山東金急升急跌＊

　　美國總統特朗普叫停與民主黨的新一輪紓困方案磋商，推動美元等避險資產買盤，美元指數
周二（６日）升０﹒４１％，報９３﹒７９７。美國國債孶息攀升，限制金價走勢，美國黃金期
貨收跌１﹒６％至１８９０﹒２美元，失守１９００美元水平。現貨金亞洲時段亦繼續向下，現
報１８８３﹒７１美元。
　　黃金相關股普遍受壓，紫金礦業半日挫２﹒９％，報５﹒０２元；山東黃金（０１７８７）
跌１﹒６５％，報１９﹒７２元；招金礦業瀉２﹒６４％，報９﹒５７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（
０２８４０）跌１﹒６２％，報１３７０元。以上四隻主要黃金股半日均錄得資金淨流出，其中
以紫金最明顯，淨流出２２３萬元。

＊美國大選添不明朗因素，金價續獲唱好＊

　　自金價於八月初突破２０００美元創歷史新高之後，逐步回落至１９００美元之上進行整固
，惟九月下旬跌勢再現兼失守１９００美元，並反覆下試至接近１８５０美元水平。金價走弱，
黃金相關股走勢亦反覆向下，當中此前升勢較急的山東黃金回落幅度最大，今年八月以來累挫約
１９％，而追蹤黃金價格的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ同期則縮水約５％。
　　貴金屬公司賀利氏（Ｈｅｒａｅｕｓ）分析師日前表示，美國大選逼近，增加政經方面的不
明朗因素，更加突顯黃金的避險功能，相信金價仍會繼續向上。該機構指出，無論大選結果如何
，美國整體疲軟的經濟格局不變，黃金將依然受歡迎；當中若拜登獲勝，將令一些資金從股市中
撤離並轉投黃金，以及憧憬拜登政府推出更大規模的刺激經濟計劃，在債務增加美元走弱情況下
，黃金會繼續受惠。
　　瑞銀上月中重申對金價的樂觀看法，指由於環球不穩定因素持續，明年預測金價將由
１８５０美元上調至２１００美元。

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