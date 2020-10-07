《窩輪豪情－梁業豪》小米的量度升幅目標

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科

技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

阿里健康（００２４１）、瑞聲科技（０２０１８）與美團點評（０３６９０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選高鑫零售（０６８０８）、民生銀行（０１９８８）與平安好醫生

（０１８３３）。



港股開市後，走勢反覆向好，與美指期貨現水平相比，四大指數均處於偏高水平，幅度介乎

１﹒３０％至２﹒８０％之間，以科技指數的表現最佳。開市前筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ

頻道」內建議中線在２０﹒８０元之前吸納的小米（０１８１０）曾一度即市回吐至２０﹒９０

元，料２０﹒５０元已有強大即市支持。該股現處於短期調整浪中的反彈階段，新升浪的開始尚

未獲得確認。中期局勢方面，新升浪有跡象已經展開，目前升浪頂２６﹒９５元起跌幅的

０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍反彈目標為２２﹒２８４元╱２３﹒１７５╱

２４﹒０６６元，下站升浪目標則為２６﹒９５元。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）





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