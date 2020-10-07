《談國論企－黎偉成》製造業出口新單９月份重現擴張

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ的出口新訂單於２０２０年９月份不僅保持大

幅回升之勢，更重新回到臨界點５０以上的再度擴張水平，使整體新訂單以至生產加大擴張力度

，復工復產復商復市確切達致穩企業、保就業、增收促消費佳效，經濟基本回復穩中有進發展。

但新冠狀肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐美、歐等地，環球經濟下行甚至有衰退威脅，使中國製

造業的出口續存在不明確不穩定困擾，要繼續強化內需以穩經濟。



＊生產明顯擴張仍憂美歐經濟不振＊



來自中國國家統計局的最新資料，中國製造業經理採購指數於２０２０年９月份所達到的

５１﹒５（見表），環比回升０﹒５個百分點，成為２０２０年以來暫見第２高的月份，更迅止

８月５１即使回落０﹒１個百分點逆向，加上７月份５１﹒１增０﹒２個百分點和６月份

５０﹒９增０﹒３個百分點的二連升，和最近７個月皆處輕微擴張水平，充分顯示政府精準有序

復工復產取得預期的延續性良佳成效。新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９僅使中國的ＰＭＩ在２月份低

處３５﹒７，足見中國的抗疫控疫工作是成功的。

製造業的產銷情況有持續重大改善，特別是（一）訂單有不斷的提升，重點當然在於（Ｉ）

出口新訂單，分類指數於２０２０年９月份達５０﹒８呈環比增長１﹒７個百分點的同時，不僅

多增整整１個百分點，更由８月份的４９﹒１輕微收縮重新回復溫和擴張佳態。中國的製造業的

出口新訂單不斷改善，顯然受惠於美國以至歐亞等各地的因疫情惡劣使以製造業為主的工業生產

低迷，不得不進口來自以中國為主的各種各樣商品。

正正因為（ＩＩ）出口的情況持續好轉，故以外銷為主的進口訂單亦同步改善，分類指數於

９月份環比急升１﹒４個百分點，和重返臨界點以上的５０﹒４擴張水平，有良好的預見性啟示

。但（ＩＩＩ）在手訂單分類指數僅升０﹒１個百分點至僅４６﹒１，進度稍嫌緩慢。

此使（ＩＶ）製造業的整體新訂單分類指數於２０２０年９月份達５２﹒８，環比增加

０﹒８個百分點，比８月份５２與７月份５１﹒７環比皆升的０﹒３個百分點，和６月５１﹒４

環比增０﹒５個百分點，足見出口與內需的情況皆有改善，實屬難能可貴的新景象。

問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍不宜過

份樂觀，重要的是（ｉ）美國在１１月３日舉行的大選，民主、共和兩黨互相攻奸，和仍無心無

力抗惡疫、提經濟，估計負面影響會陸續浮現；（ｉｉ）歐洲的疫情再度大擴散，經濟當然暫無

回穩和好轉之望，使中國出口新訂單的前景難寄厚望也。

但以出口為主的整體訂單情況所呈現的反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，仍然保

持穩步擴張態勢，此項的分類指數於２０２０年９月份達到５４，環比增長０﹒５個百分點，和

成為２０２０年擴張力度最大的一個月份，尤其是２０２０年９月份之數，較２０１９年同期的

５２﹒３高１﹒７個百分點，便由是可見中國製造業基本擺脫美國對華所掀貿戰的惡性困擾，最

新發展相當不錯。



＊製造企業對生產經營前景日趨樂觀＊



其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於９月份即使達５８﹒５，但同比增長維持８月份５８﹒３所增的０﹒２個百分

點，未有如７月份５８﹒１增１﹒３個百分點、６及５月份分別飆升５﹒２個百分點和９﹒１個

百分點之況，屬相當溫和的漲幅。

惹人注見的，是（２）出廠價格分類指數於９月份５２﹒５，環比反而下跌０﹒７個百分點

，而８月份５３﹒２的僅增０﹒１個百分點，低於主要原材料購進價格的擴張力度，不錯也。

至於（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年９月份達５８﹒７環比增長

０﹒１個百分點，連同８月份５８﹒６環比上升０﹒８個百分點和７月份５７﹒８升０﹒３個百

分點，成三連之升，顯製造業企業對業務前景日見樂觀。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

９月╱２０２０ ５１﹒５ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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