《新股掛牌》嘉和生物收高逾１６％，每手賺１９７５元

《經濟通通訊社７日專訊》嘉和生物（０６９９８）今日首掛，收報２７﹒９５元，較招股

價２４元高出１６﹒４６％；成交９８３７﹒２萬股，涉資３０﹒２７億元。

該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１９７５元。

該股開報２９﹒２元，較招股價高２１﹒６７％，最高價為３２﹒２元，最低報２７﹒２元

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