《午市前瞻》港股重上２４０００關，料於五十天與百天線遇阻力

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普叫停與民主黨人磋商新紓困計劃，押後至大選後

才恢復討論，拖累美股三大指數向下。港股方面輕微高開１９點報２３９９９點，隔晚納指下跌

的一部分原因是出於反壟斷報告傳暗示應將科技巨擘拆骨，港股並無面臨相關問題，騰訊（００

７００）和阿里巴巴（０９９８８）開局表現不俗，唯「手機設備孖寶」一度回吐，恆指最多倒

跌７５點。蘋果新ｉＰｈｏｎｅ消息對手機設備股屬利好，手機孖寶很快調頭回升；世衛生指新

冠肺炎疫苗可能在年底前準備就緒，有助舊經濟股承接，恆指最多升２０６點報２４１８７點，

最終半日升１１１點或０﹒４６％，報２４０９１點，破兩萬四關，亦突破二十天線（２４０４

０點），主板成交５０９﹒８０億元。國指報９５６８點，升３１點或０﹒３３％。恆生科技指

數報７４３１，升９５點或升１﹒３％。

Ａ股繼續休市。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９７％，報３１﹒３５元；中移動（００９４１）

升０﹒５％，報４９﹒９元；港交所（００３８８）跌０﹒０５％，報３７４﹒８元；建行（０

０９３９）跌０﹒４％，報４﹒９６元；友邦（０１２９９）升０﹒７６％，報７９﹒４５元。



＊新ｉＰｈｏｎｅ料下周登場，相關設備股個別走＊



蘋果公司公布將於香港時間下周三舉行發布會，市場預期會發布ｉＰｈｏｎｅ １２。相關

設備股個別發展，瑞聲（０２０１８）揚２﹒０７％，報４４﹒４元；高偉電子（０１４１５）

回吐４﹒３％，報４﹒９元；比亞迪電子（００２８５）微升０﹒３７％，報４０﹒７元；聯想

集團（００９９２）軟０﹒９８％，報５﹒０５元。不屬蘋果供應商的舜宇（０２３８２）亦走

高３﹒８５％，報１２４﹒１元，為今早表現最佳藍籌。

路透報道指，眾議院在針對大型科技公司的反壟斷報告中，暗示呼籲拆分企業。隔晚科技股

遭換馬掟貨，拖累納指跌近１﹒６％。香港科指股則延續升勢，小米（０１８１０）為蘋果競爭

對手之一，午收微升０﹒２３％，報２１﹒４５元。阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻傳獲新加

坡政府投資公司斥逾１０億美元投資，阿里揚２﹒２１％，報２８６﹒２元。報道指美團（０３

６９０）外賣於１０月首三日，跑腿日均訂單量按年增長１５１％，美團升２﹒２５％，報２６

３﹒８元。騰訊控股（００７００）升０﹒７６％，報５３１﹒５元。

有傳中芯（００９８１）加緊採購關鍵生產設備和重要替換零件，甚至正與其他中國晶片商

合作建立中央倉庫共享零件儲備，採購量已超過一年所需，中芯再走高３﹒８９％，報１９﹒２

２元。ＡＳＭ 太平洋（００５２２）漲４﹒８３％，報８４﹒６元；康特隆（０１９１２）走

高１７﹒２８％，報０﹒２８５元；華虹半導體（０１３４７）升２﹒２７％，報２９﹒３元。

。



＊新冠疫苗或年底前就緒，地產股普漲＊



香港９月採購經理指數回升至４７﹒７，為三個月來最高，反映營商環境有所改善，加上世

衛總幹事譚德塞在執行委員會會議上表示，新冠肺炎疫苗可能在年底前準備就緒，本地地產股有

資金流入，新地（０００１６）升１﹒０１％，報１００元；新世界（０００１７）升１﹒９７

％，報３８﹒９元；長實（０１１１３）升１﹒４４％，報３８﹒８５元；領展（００８２３）

升０﹒８８％，報６３﹒０５元。

特朗普擱置經濟刺激計劃磋商，美國國債孶息攀升，美國黃金期貨隔晚失守１９００美元水

平，亞洲時段繼續向下，金股普跌，山東黃金（０１７８７）跌１﹒６５％，報１９﹒７２元；

招金（０１８１８）挫２﹒６４％，報９﹒５７元；中國黃金（０２０９９）跌２﹒５５％，報

８﹒７８元；紫金（０２８９９）走低２﹒９％，報５﹒０２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４

０）跌１﹒６２％，報１３７０元。

中國長假期已近尾聲。據交通運輸部的數據顯示，在１０月首五日，全國道路日均發送旅客

在４９００萬輛以上，最高峰日在１０月１日，當天流量峰值為５３０１﹒５８萬輛，較２０１

９年國慶假期最高值增長０﹒８５％。部分交通股走高，灣區發展（８０７３７）揚２﹒４９％

，報２﹒０６元；成都高速（０１７８５）升２﹒２７％，報２﹒２５元；越秀交通（０１０５

２）微升０﹒６６％，報４﹒５８元；新創建（００６５９）早市平收，報６﹒２元。



＊張智威：新ｉＰｈｏｎｅ出台可短炒手機股＊



美國總統特朗普突然暫停刺激方案商議，隔晚美股急跌，惟港股今早仍錄升勢。信誠證券聯

席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，由於相關消息相比起美國大選而言算小消息，因此港股

未有跟隨，且市場已做好心理準備迎接美國總統大選，因此他料恆指暫不會跟隨外圍市走勢，而

是會「自己行」。他指港股於９月尾時已於約２３１００點位置企穩，料恆指仍會受市場放水與

疫情消息影響，維持上落市格局，他料大市本星期可升至五十天與百天線，即約２４６２９點水

平後遇阻力。

而有傳蘋果公司將於下周三（１４日）推出新手機，帶動手機「孖寶」今早齊揚。張智威認

為，該板可作短炒部署，首薦瑞聲科技，因該股今早升勢較其他股份弱，相信可以追落後，建議

現價買入，目標價為４９元。他亦推薦舜宇光學，指雖該股已錄一定升勢，潛在升幅或不及瑞聲

，但參考其於７月約１５０元高位已回落至１２０元水平，並維持約一個半月的時間，不排除可

借消息有所反彈，因此建議可現價買入，望新ｉＰｈｏｎｅ出台前可炒作至１３０元水平。（ｊ

ｃ、ｎｓ）

