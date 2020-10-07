《本港樓市》寬按保買家盡借，平均按揭成數一年升８﹒７個百分點

現時買家傾向借更高按揭成數入市，據金管局資料顯示，現時平均按揭成數高見５６﹒７％

，較去年１０月放寬按保時的４８％高出８﹒７個百分點，至於平均按揭年期亦超過２７年，數

字屬歷來最高。《香港經濟日報》

