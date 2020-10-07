快速支付系統「轉數快」（ＦＰＳ）最新數據顯示，截至９月底，已突破６００多萬個帳戶
登記，再創新高；累計合共逾６１６﹒６萬個帳戶，較８月份的５９５萬個，按月再驟增逾２１
﹒４２萬個登記戶口。
交易量方面，９月轉數快交易額達１４９２﹒１７億元，按年及按月份別增１０４﹒８％及
１０﹒５％，反映交易情況逐漸普及。交易宗數達１３５６萬宗，按年增兩倍，按月亦增
９﹒９％。《香港經濟日報》
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07/10/2020 08:43
轉數快帳戶突破６００萬個，９月交易額１４９２億元按年倍增
快速支付系統「轉數快」（ＦＰＳ）最新數據顯示，截至９月底，已突破６００多萬個帳戶
登記，再創新高；累計合共逾６１６﹒６萬個帳戶，較８月份的５９５萬個，按月再驟增逾２１
﹒４２萬個登記戶口。
交易量方面，９月轉數快交易額達１４９２﹒１７億元，按年及按月份別增１０４﹒８％及
１０﹒５％，反映交易情況逐漸普及。交易宗數達１３５６萬宗，按年增兩倍，按月亦增
９﹒９％。《香港經濟日報》
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