【螞蟻上市】晨星：螞蟻集團估值達２﹒４５萬億元

《經濟通通訊社７日專訊》螞蟻集團計劃稍後數周於香港及上海雙重上市，其ＩＰＯ將是全

球歷來最大規模。晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為２﹒４５萬億港元，而彭博於９月

２１日報道其ＩＰＯ目標估值為２５００億美元（約１﹒９５萬億港元），估值分別相當於

２０２１年及２０２２年市盈率的５３倍和４５倍。



＊螞蟻集團正處利潤化早期階段＊



晨星高級股票分析員譚綺蘅指出，市盈率估值較高乃因螞蟻集團正處於利潤化的早期階段。

報告提到，以支付寶流動付款服務而為人所識的螞蟻集團，已成為中國最大的數碼金融服務

供應商，覆蓋超過７﹒１１億名每月活躍用戶，以及多達８０００萬間支付寶登記商戶。螞蟻集

團一直受惠於母公司阿里巴巴（０９９８８）的增長，預期公司將採取一連串措施，以透過其數

碼金融平台服務將其龐大的覆蓋網絡利潤化，以進一步帶動未來收益。



＊三大支柱業務將推動１０年期收入ＣＡＧＲ至２１％＊



螞蟻數碼金融科技平台服務業務板塊中這三大支柱的收入已佔螞蟻集團總收入的５６％，該

行預計此三大支柱有助推動其１０年期收入複合年均增長率（ＣＡＧＲ）至２１％，以及經營利

潤複合年均增長率達２６％。

該行認為螞蟻集團擁有寬闊的護城河（Ｗｉｄｅ Ｍｏａｔ），並預計其投入資本回報率

（ＲＯＩＣ）將在未來２０年內大幅超過其加權平均資本成本（ＷＡＣＣ）。網絡效應是螞蟻集

團受惠於其不斷擴大的網絡規模而針對客戶的銷售主張，亦是阿里巴巴與螞蟻集團的全球同業（

例如美國運通和ＰａｙＰａｌ）共同擁有的屬性。預期這個強大的護城河來源一旦建立，將有助

抵消新競爭對手帶來的潛在風險。（ｈｙ）

