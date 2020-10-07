《港元利率》港匯再觸強方兌換價，金管局再注資１１﹒６３億港元

《經濟通通訊社７日專訊》港元匯價再度觸發強方兌換保證價，金管局在香港傍晚時段再承
接１﹒５億美元沽盤，向市場注入１１﹒６３億港元，令本港銀行體系總結餘於本周五（９日）
增至２７０７﹒３２億港元。
是次為金管局月內第四度承接美元沽盤，向市場注資約７１﹒７６５億港元。（ｃｌ）
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